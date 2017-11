 Gurlitt-Sammlung in Bonn: Hochwertige Kunst, aber kein Milliardenschatz

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gurlitt-Ausstellung Cornelius Gurlitt (1932-2014) hatte eine Sammlung mit Raubkunst von seinem Vater Hildebrand Gurlitt (1895-1956) geerbt. Seit heute wird sie in einer Doppelausstellung mit dem Obertitel „Bestandsaufnahme Gurlitt“ in Bonn und Bern gezeigt. (Foto: dpa)

Bonn/BernEin Milliardenschatz ist es nicht. Diese utopische Summe hatte das Magazin Focus ins Spiel gebracht, als es im November 2013 erstmals über eine völlig unbekannte Privatsammlung Gurlitt angefüllt mit Raubkunst berichtete. Ein wertvoller Meilenstein bei der Aufarbeitung des systematischen Kunstraubs und der Verfolgung jüdischer Sammler durch die Nationalsozialisten sind die 1566 Kunstwerke gleichwohl.

Cornelius Gurlitt (1932-2014) hatte die Sammlung von seinem Vater Hildebrand Gurlitt (1895-1956) geerbt. Seit heute wird sie in einer Doppelausstellung mit dem Obertitel „Bestandsaufnahme Gurlitt“ in Bonn und Bern gezeigt. Warum in der Schweiz? Der menschenscheue Einsiedler Cornelius Gurlitt fühlte sich von der deutschen Justiz und vom Zoll zu Unrecht einer Steuerschuld beschuldigt.

Deshalb setzte er in seinem Testament das Kunstmuseum Bern als Erbin ein. Er hatte positive Kindheitserinnerungen an das Museum mit einem Paul-Klee-Schwerpunkt und auch eine Jahrzehnte währende Beziehung zum Auktionshaus von Eberhard Kornfeld in Bern. Dorthin hatten seine Mutter und er immer wieder Werke gegeben, um durch die Verkaufserlöse den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Kunst-Krimi: Der Fall Gurlitt Gurlitt Die Sammlung von Cornelius Gurlitt, dem Sohn von Hildebrand Gurlitt, einem der Kunsthändler von Adolf Hitler, war lange unbekannt. Erst vor wenigen Jahren wurden etwa 1500 Werke, die von seinem Vater stammten, in seinen Wohnungen entdeckt. Nun starten in Bonn und Bern Ausstellungen mit einer Auswahl aus dem umstrittenen Erbe. Die wichtigsten Stationen des Kunstkrimis.

Februar 2012 In Gurlitts Wohnung in München-Schwabing werden durch Zufall mehr als 1200 wertvolle Kunstwerke entdeckt.

November 2013 Das Magazin „Focus“ bringt den Fall an die Öffentlichkeit.

Februar 2014 Es wird bekannt, dass weitere wertvolle Bilder in Gurlitts Haus in Salzburg gefunden wurden.

Mai 2014 Cornelius Gurlitt stirbt im Alter von 81 Jahren in seiner Wohnung in München. Er vermacht seine Sammlung dem Kunstmuseum Bern in der Schweiz.

November 2014 Die Cousine von Cornelius Gurlitt, Uta Werner, kündigt an, das Testament anzufechten.

November 2014 Die zur Erforschung von Nazi-Raubkunst in der Sammlung Gurlitt eingesetzte Taskforce stellt ihre Arbeit ein. Sie wird von einem Expertengremium abgelöst, das die Provenienzrecherche weiterführen soll.

Dezember 2016 Das Oberlandesgericht München erklärt Gurlitts Testament für gültig und weist die Forderungen seiner Cousine endgültig zurück.



Cornelius Gurlitt hatte sein Kunstgeschichtsstudium abgebrochen und eine Ausbildung zum Restaurator gemacht. Gearbeitet hat er seit dem Unfalltod seines Vaters im Jahr 1956 wohl nicht mehr. Seine Lebensaufgabe war, die große Sammlung des verehrten Vaters mit Zeichnungen und Graphiken sowie einigen Gemälden und Skulpturen im Geheimen zu bewahren. Denn die Familie wusste, dass der Vater nach 1945 immer wieder mit Lügen Fragen nach NS-Raubkunst abgewehrt hatte.

Auf dreiste Lügen stößt der Besucher in beiden Ausstellungen. In Bern trägt sie den Untertitel „‘Entartete Kunst‘. Beschlagnahmt und verkauft“ (bis 4. März 2018), in Bonn „Der NS-Kunstraub und die Folgen“ (bis 11. März 2018). Immer wieder wehrte Hildebrand Gurlitt nach 1945 Fragen jüdischer Sammler zum Verbleib ihrer Kunstwerke ab.

In Bonn stößt der Besucher auf die Zeichnung „Das Klavierspiel“ von Carl Spitzweg aus der Sammlung des Leipziger Musikverlegers Henri Hinrichsen. Bevor Hinrichsen nach Brüssel floh und später im NS-Vernichtungslager Auschwitz ermordet wurde, verkauft er „Das Klavierspiel“ an Gurlitt für 300 Reichsmark. Hildebrand Gurlitt behauptete, wie später auch seine Erben, die Zeichnung sei im Bombenhagel über Dresden in Gurlitts Elternhaus verbrannt, um das schöne Blatt behalten zu können. Kürzlich wurde es restituiert.