Schöne Bilder sind mit Unrecht verbunden

Im Entnazifizierungsverfahren wusch sich Hildebrand Gurlitt mit Hinweis auf seine jüdische Großmutter rein. Außerdem hatte er seine Direktorenstellen in Hamburg und Zwickau verloren, weil den Nazis sein Eintreten für die Avantgarde nicht gefiel.

Völlig unerwähnt ließ er da, dass er als einer der Chefeinkäufer der Nazis auch im besetzten Frankreich Kunst von jüdischen Sammlern vermarktete. Sei es für sich, für seinen Lagerbestand als Händler oder für den Sonderauftrag Linz, wo ein Museum für Adolf Hitler entstehen sollte.

In beiden Ausstellungen sind schöne Bilder mit Unrecht verbunden. So auch das Werk von Hildebrand Gurlitts Schwester Cornelia. Die hochbegabte Malerin war als Lazarettschwester in Vilna stationiert. In einem sehr dynamischen Stil, der surreale Elemente einschließt, hat die Enkelin des Malers Louis Gurlitt Alltagsszenen in Cafés und auf der Station beim Pulsmessen festgehalten. 1919 hat sie sich 29-jährig das Leben genommen. Weder ihr Bruder noch ihr Neffe haben je etwas getan, um ihr Werk bekannt zu machen.

Gurlitt Glossar Glossar Die wichtigsten Begriffe zur Gurlitt-Doppelschau in Bonn und Bern.

Kunstmuseum Bern Es gilt als das älteste Kunstmuseum der Schweiz. Seine Geschichte reicht bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück. Der erste Museumsbau wurde 1879 eröffnet. Auf 3500 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind heute mehr als 3000 Gemälde und Skulpturen sowie rund 48 000 Zeichnungen, Grafiken, Fotos, Videos oder Filme zu sehen.

Sammlungen International genießt das Museum hohes Ansehen, vor allem durch seinen Bereich der Klassischen Moderne. Neben Klassikern wie Paul Klee und Pablo Picasso präsentiert das Haus auch Schweizer Kunst. Zu den Schwergewichten seiner Sammlungen gehört zudem französische Kunst von Eugène Delacroix und Gustave Courbet bis André Masson sowie der deutsche Expressionismus um Ernst Ludwig Kirchner.

Bundeskunsthalle Bonn Es ist die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Die ersten Ideen dafür wurden bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs diskutiert. Nach mehr als 40 Jahren konnte das von dem Wiener Architekten Gustav Peichl entworfene Haus schließlich 1992 eröffnet werden.

Programm Die Bundeskunsthalle verfügt nicht über eine eigene Sammlung, sondern ist als ein künstlerisches Zentrum des Staates für Wechselausstellungen und Veranstaltungen konzipiert. Das Programm umfasst die Kunst aller Epochen, einschließlich zeitgenössischer Kunst, sowie Ausstellungen zu kulturhistorischen Themen, Archäologie, Naturwissenschaft und anderen Wissensgebieten.

Entartete Kunst Der Begriff bezeichnet die staatliche Stigmatisierung und Eliminierung moderner und jüdischer Kunst aus den Museen (Schwerpunkt der Ausstellung in Bern).

NS-Raubkunst Die Rede ist von Kunst und Kulturgut, das in der Nazizeit enteignet und beschlagnahmt wurde oder infolge rigider Gesetze unter Wert veräußert werden musste (Schwerpunkt der Ausstellung in Bonn).

Das Milliardenerbe ist nur Millionenerbe. Wichtiger als sein materieller Wert ist, dass die Sammlung auf unrechtmäßig erworbene Kunst hin untersucht wird. Mit der Veröffentlichung zahlreicher, noch nicht abschließend geklärter Provenienzen hoffen die Ausstellungsmacher, dass weitere Nachfahren ehemaligen Familienbesitz erkennen. Die Lücken in den Listen der Besitzer soll geschlossen und Restitutionen in Gang gesetzt werden.

Informationen

BESTANDSAUFNAHME GURLITT «Entartete Kunst» – Beschlagnahmt und verkauft

Bis 04.03.2018 in Kunstmuseum Bern

BESTANDSAUFNAHME GURLITT NS-Raubkunst und die Folgen

Bis 11.03. 2018 in der Bundeskunsthalle Bonn

2018 soll eine Auswahl aus beiden Stationen im Martin-Gropis-Bau in Berlin gezeigt werden

Der reich bebilderte, gemeinsame Katalog kostet in der Bundeskunsthalle 29,90 Euro und ist im Hirmer Verlag erschienen