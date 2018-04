 Handelsblatt Wirtschaftsclub: G20, Echo, Bildung – Wie politisch ist die Musik?

Georges Delnon und Kent Nagano leiten die Hamburger Staatsoper. Im Club-Gespräch diskutieren über die politische Verantwortung der Klassik.

HamburgWie politisch ist die Musik? Eine Frage, die angesichts des Skandals um die Echo-Verleihung hochaktuell ist. Eine Frage, die am Freitagabend in Hamburg auch eine Gesprächsrunde des Handelsblatt Wirtschaftsclubs diskutierte. Zu Gast waren Kunst und Kasse des Hamburger Musikbetriebs: Georges Delnon, Intendant der Staatsoper Hamburg und Kent Nagano, Star-Dirigent und Hamburgischer Generalmusikdirektor, beantworteten Fragen von Thomas Tuma, dem stellvertretenden Chefredakteur des Handelsblatts, sowie des Publikums.

Der Echo und die Auszeichnung für zwei deutsche Rapper, die antisemitische Zeilen in ihren Liedern verwenden, hat die Politik in eine Branche gebracht, die derlei kritische Auseinandersetzung in der Regel nicht sucht. Die Musikindustrie und die Popmusik, die Erstere in der Breite trägt, sind per definitionem unpolitisch. Musik soll unterhalten, flüchtig sein, Stimmungen erzeugen. Die klassische Musik, und um deren Rolle ging es an dem Abend, wirkt anders. Sie ist kulturell und gesellschaftlich eine Institution. Und sie wirkt nicht über ihre maximale Verbreitung, sondern ihre situative Aufführung. Dies ist, was die Diskussion durch den Abend trug.

Vor Kurzem erst - im Juli 2017 - stand die Hansestadt im Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit. Sowohl wegen Politik als auch wegen Musik. Während auf den Straßen der Stadt Menschenmengen teils friedlich, teils gewalttätig gegen den G20-Gipfel demonstrierten, Autos brannten und Läden geplündert wurden, spielte Kent Nagano in der Elbphilharmonie („Elphi“) für die mächtigsten Staatschefs der Welt. Aufgeführt wurde die 9. Symphonie von Beethoven, dessen Vertonung von Friedrich Schillers Ode „An die Freude“ im vierten Satz auch als Europa-Hymne fungiert.

„Als Frau Merkel uns selbst gefragt hat, ob wir dieses Konzert geben, war direkt klar, dass wir es machen“, sagt Staatsoper-Intendant Georges Delnon. Jedoch zeigt sich der Schweizer erschrocken von der Außenwirkung der Darbietung. Keinesfalls habe man elitär und abgehoben wirken wollen, es gehe mit der Staatsoper darum, ein breites Publikum anzusprechen und integrativ zu wirken. „Man kann uns Naivität vorwerfen“, sagt Delnon, „aber wir glauben an die Kraft der Musik und die Menschen damit zu konfrontieren, was in der Musik steckt.“ Von ausführlichen Diskussionen mit dem Orchester weiß Kent Nagano zu berichten. Und dem klaren „Ja“ zur Aufführung, als Konsens getragen. „Aber wir haben auch diskutiert, was Beethovens 9. In diesem Zusammenhang bedeutet“, erklärt der US-amerikanische Maestro, „warum hat er das geschrieben, Freude und Brüderlichkeit?“ Nagano sieht es als Manifest, als Fürsprache für die Freude, den Zusammenhalt und die Freiheit, die in seiner Schaffenszeit fehlte. Als klares politisches Statement.

Der Dirigent selbst, dessen deutscher Schaffensort die Elbphilharmonie ist, bezeichnete die ikonische Konzerthalle als Einspruch gegen eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. Ein Punkt, der in diesen Tagen im Juli in Hamburg zu den G20-Protesten kondensierte. Aber kann die Elphi auch selbst Politik machen? „Ein Gebäude ist ein Gebäude“, antwortet Nagano, jedoch nicht ohne aber. Denn ein Gebäude, zitiert er seinen Vater, der Architekt war, hat auch eine Seele. Wenn diese schön ist, funktioniert eine Spielstätte als Ort der Begegnung und Verbindung: „Insofern ist die Elbphilharmonie ein klares politisches Statement.“ Georges Delnon ist stolz auf das Hamburger Prestigeprojekt, den Status als Arche der Kultur, mitten im Handelshafen gelegen.

Wie politisch muss Musik letztlich sein? „Musik ist etwas Existenzielles, sie ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig“, führt Nagano aus. Wenn der Ton das Ohr erreicht, ist der Moment, in dem er gespielt wurde, schon längst vergangen. Gleichzeitig lebt das Publikum jederzeit in Erwartungshaltung. „Durch Musik können wir Ideen Ausdruck verleihen; ob Liebe oder Revolution“, sagt er. „Musik ist Politik, wie Emotionen, wie Ideen Politik sind.“

Immer wieder zeigt sich im Gespräch, wie oft die Musik die Grenzen zwischen abstrakter politischer Symbolkraft und konkreten Kollisionsbereichen überschreitet. Im Fall Kirill Serebrennikows etwa. Der regimekritische russische Opernregisseur wurde unter Hausarrest gestellt, soll jedoch in der kommenden Spielzeit in Hamburg Verdis „Nabucco“ inszenieren. Delnon spricht von fadenscheinigen Begründungen, verwehrt sich aber gegen abstrakte Empörungsmechanismen. „Der Druck muss gezielter sein, von Medien, von der Politik“, fordert der Intendant. Serebrennikows Konzept für die Oper sei selbst wiederum hochbrisant, politisch und aktuell: „Allein deshalb muss es schon auf die Bühne.“ Denn die Chancen, als Oper politisch aktuell zu reagieren, seien bei der langen Planungsphase von mehreren Jahren ohnehin sehr klein. „Wir können den Zeitgeist nicht vorwegnehmen“, sagt Delnon. Als sehr von „Geld und Geschäft getrieben“ beschreibt er die Opernindustrie, ohne negative Wertung.

Der Anspruch in Hamburg, von Delnon und Nagano lautet „Oper für alle“. Und beide füllen diese sehr breitgefasste Aussage mit Inhalten. „Kultur ist eine Frage der Lebensqualität, nicht der Gesellschaftsschicht“, erklärt der Dirigent. Das ist auch eine Frage des Preises. In San Francisco, seiner Heimatstadt, müsse er 500 Dollar für eine Karte zahlen. „Wenn ich dort eine Oper sehen möchte, muss ich sie dirigieren“, scherzt der begeisterte Surfer. An der Staatsoper wird diese Form der Integration unter anderem dadurch vorgelebt, dass Musikabende für Geflüchtete angeboten werden. 2.500 Menschen hätten das bereits wahrgenommen. Ob sich die Stadt Hamburg diese Form von Zuschussgeschäft leisten müsse? Eindeutig, sagt Delnon, und verweist auf die guten Zahlen: „Wir haben eine Eigenfinanzierungsquote von rund 27 Prozent, mehr als viele andere.“

Die Kraft der klassischen Musik speist sich vielfach aus ihrer Aufführungssituation, aus dem Zusammenspiel aus Können und Spielort. Doch, das räumt auch Kent Nagano ein, ist es gerade für musikalische Bildung, für Begeisterung wichtig, dass Musik mit mehr Menschen geteilt wird, als in einen Konzertsaal passen. Es ist auch der Punkt, an dem Raum für Kritik am politischen Kurs ist. „In den USA hat inzwischen die dritte Generation im Bildungssystem keinen Kontakt zu klassischer Musik“, sagt Nagano. Und betont, dass diese Art von Gefahr in Deutschland nicht bestehe. Das, so sind sich die Koryphäen einig, darf sich aber auch nicht ändern. Delnon betont die musikalische Früherziehung und die integrative, wie politische Kraft der Musik

Integriert wurde am Ende des Abends auch das aufmerksame Publikum. Denn der Dialog ist auch für Musiker wichtig. Dabei muss es laut Georges Delnon nicht einmal versöhnlich zugehen. „Ein zu strenges Publikum gibt es nicht“, so der Intendant. „Jede organische Reaktion gehört dazu.“ Die organische Reaktion an diesem Abend: anhaltender Applaus.

