Hasso Plattner : Museum für die Sinne

von: Susanne Schreiber Datum: 20.01.2017 12:53 Uhr

SAP-Mitgründer Hasso Plattner gönnt sich zu seinem Geburtstag ein eigenes Museum. Dort zeigt er, was ihm privat am Herzen liegt: impressionistische Malerei, insbesondere Küstenlandschaften, und eine kleine Auswahl an DDR-Kunst. Ab dem 23. Januar ist sein Palais Barberini für die Öffentlichkeit zugänglich.