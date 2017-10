„Fast alles beeinflusst Wirtschaft“

Unter diesen drei Filtern ist der dritte, die Verstärkung eigener Wünsche, sehr praktisch, wenn man etwa das Neueste in seinem Gebiet lesen will. Aber dieser Weg ist auch, wenn man nur ihn geht, problematisch, da man seine eigenen Mauern nicht sprengt.

Es ist ja ohnehin erstaunlich, dass die disruptivste Technologie, die wir kennen, das Machine-Learning, genau den gegenteiligen Effekt auf uns haben wird – indem es die Vergangenheit in die Zukunft verlängert, verhindert es die Erweiterung unseres Spektrums. Wir bleiben gefangen in dem, was wir schon sind.

Unsere Jury macht also etwas anders. Wenn es um den Sieger geht, misst sie nicht, wer von uns was gelesen hat. Nein, sie will von einer diversen Gruppe die Meinung über die Shortlist haben. Wir haben also einen doppelten Filter – den ersten der Shortlist.

Dann kommt die Auswertung in der Jury, die nicht durch Konsolidierung geschieht wie bei Google, sondern in einem längeren Austausch, in dem einige von uns ihre Perspektiven auch verschieben... Wir sind sozusagen nicht alleine, sondern im kleinen Rudel für Sie als Trüffelschweine am publizistischen Horizont unterwegs.



Dabei suchen wir das Wirtschaftsbuch des Jahres. Aber Wirtschaft ist heute in fast allem, und fast alles beeinflusst Wirtschaft. Man kann Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft nur holistisch denken. Sie beeinflussen sich auf komplexe Weise. Diese Überzeugung spiegelt sich auch in der Wahl der Titel der letzten Jahre wider.

Ein gutes Gespräch über ein gutes Buch, das reflektiert, welche Beschreibungen, Wertungen, Analogien, Folgen, Handlungsoptionen es gibt, und, wie ein Mitglied der Jury sagte, die Vielfalt begreifen lässt, ist ein herrliches Gefühl. Dadurch wird das Buch vom geistigen Konsum zur geistigen Produktion. Und es zeichnet auch das Buch aus. Voltaire sagte: „Die nützlichsten Bücher sind die, die den Leser anregen, sie zu ergänzen.“