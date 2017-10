Neue Informationen für das Gehirn

Reflexion und Begreifen sind die Basis des Gestaltens. Es ist eine allgemeine Erkenntnis, dass man die Zukunft nur gestalten kann, wenn man den Wandel versteht. Und gerade in Zeiten derartiger Umbrüche, wie wir sie heute erleben, ist dies wichtiger denn je. Zwischen Wissen, Kontemplation und Aktion ist kein Widerspruch, sondern eine direkte Linie, die einen auch vom Opfer zum Mitgestalter des Wandels machen kann.

Interessanterweise ist gerade das Buch selbst ein Beispiel hierfür. Wenn es einen Überlebenden im Trudel unserer Umwälzungen auszumachen gälte – es wäre entgegen allen Unkenrufen, die seinen Untergang vorhersagten, das Buch, sei es in Print oder anderen Erscheinungsformen und Geschäftsmodellen.

Lassen Sie mich abschließend in einem Sprung zu den Wissenschaften flüchten, den Neurowissenschaften. Dort, 2014, haben Forscher um Dr. Matthias Gruber an der University of California at Davis den Effekt der Neugierde untersucht und einen maßgeblichen wissenschaftlichen Durchbruch gehabt.

Wenn ein Mensch ein bisschen von etwas versteht, aber Verständnislücken hat, kommt Neugierde auf. Und die Befriedigung dieser Neugierde, so haben die Forscher belegen können, führt zu einer Ausschüttung von Dopamin, dem Botenstoff, der Signale für Motivation, Erregung und Belohnung überträgt. Oder, wie die Merck-Studie zu diesem Forschungsfeld schreibt: „Neue Informationen, von denen wir etwas lernen können, wirken also auf unser Gehirn ähnlich wie die Erwartungen auf gutes Essen, Geld oder Sex.“

Und sie steigern die Gedächtnisleistung – in jedem Alter, damit auch, wenn die Dopamin-Produktion altersbedingt nachlässt. Das zeigt für heute wissenschaftlich: Die Beschäftigung mit einem guten Buch kann glücklich machen – und hält jung.