 Keynote: „Wir sind alle unterwegs als Trüffelschweine“

Prof. Ann-Kristin Achleitner Prof. Ann-Kristin Achleitner sprach bei der Verleihung des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises über die inspirierende Arbeit der Jury.

Ich könnte über Innovationen und ihre Finanzierung sprechen, die digitale soziale Marktwirtschaft oder aber über Corporate Governance. Aber irgendwie dünkt es mich, als nähme ich Sie hier als Geisel. Lassen Sie mich deswegen etwas anderes machen – unsere Arbeit in der Jury für den Wirtschaftsbuchpreis thematisieren, denn der gehöre ich an. Vielleicht ist es ja inspirierend, wie wir arbeiten und warum. Dass wir als Gruppe trotz allen Aufwands über viele Jahre so relativ stabil zusammen sind, zeigt ja, dass es uns etwas bedeutet – uns inspiriert.

Persönlich sehe ich es als einen Beitrag zu lebenslangem Lernen. Jetzt werden Sie sagen: Ich bin doch gerade als Wissenschaftlerin eh in einem immerwährenden Strom neuer Dinge, die ich lese. Stimmt. Aber es gibt doch Muster: Was man vor allem liest – das ist inhaltlich bedingt, branchenbedingt, vorurteilsbedingt.

Ein Jurymitglied sagte dieses Jahr über ein Buch markant: „Es öffnet mehr Augen, als man hat.“ Bräuchten wir ein Maskottchen heute Abend, wäre es die Libelle, die besitzt anscheinend die meisten Augen. 10 000 bis 35 000 Einzelaugen bilden die zwei Komplexaugen, mit denen sie ein mosaikartiges Bild ihrer Umgebung hat. Jedes Einzelauge besitzt dabei eine winzige Linse, sowohl für den Nahbereich als auch für weit entfernte Objekte.

Sie hat eine beinah komplette Rundumsicht. Das Phänomen, dass wir eher lesen, was in unseren Pfad fällt, kennen wir alle. Zumindest bei Zeitungen hatte ich einen inspirierenden Moment vor ungefähr zwölf Jahren, als Miriam Meckel in einem Interview beschrieb, wie eine fokussierte Nachrichtenverarbeitung nach Interesse dazu führt, dass man sich eingrenzt – im Unterschied zum Lesen einer Tageszeitung, bei der man über das ganze Feld blickt und mal hängen bleibt. Seit dem Tag lese ich nur Zeitungen, meist als PDF.

Wie also bei Büchern wählen? Bei der Eröffnung der Buchmesse wurde eingeräumt, dass wir in Titeln ertrinken – Amazon bietet heute demnach, alle Formate zusammen, rund 50 Millionen Buchtitel an. Es geht also darum, zu filtern – und dabei den richtigen Filter zu nutzen. Oder aber, wenn gefiltert wird, sich bewusst zu sein, wie dies geschieht.

Jay Rosen, ein Professor für Journalismus an der New York University, führt dazu aus, dass es in der digitalen Welt nicht darauf ankommt, Dinge auszusortieren, sondern im übertragenen Sinne die Nadel im Heuhaufen zu finden. Dazu führt er drei intelligente Filterarten auf:

· Eine smarte Person nimmt viel auf und sagt, was wir wissen sollten – klassischerweise, wie er schreibt, der Herausgeber einer Zeitung.

· Ein Algorithmus geht durch die Wahlentscheidungen anderer smarter Leute, rankt diese und gibt uns die Top-Resultate – also ungefähr so, wie Google arbeitet.

· Eine Anwendung aus dem Bereich des Machine-Learning lernt mit der Zeit unsere Interessen und Prioritäten und filtert in immer smarterer Weise. Amazon funktioniert so.