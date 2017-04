Laotse und der Nebel aus dem Osten

Lagebesprechung im Atelier in Peking Der Künstler und die Kunstvermittlerin Philine Cremer. (Foto: BHands Korea, Jinil Kim)

„Es sind abstrakte Darstellungen alltäglicher Realität, die durch das Digitale verzerrt werden“, sagt Philine Cremer zu Lius Blick auf die Welt. „Ursprünglich konnte man noch Hochhauslandschaften erkennen. Inzwischen sind es eher bunte Barcodes.“ Philine Cremer ist auf zeitgenössische Kunst aus China spezialisiert.

Für die Handelsblatt-Edition „Purple Air“ verdichtet und rhythmisiert Liu am Computer das vertikale Raster der Stadtsilhouette – analog zu den heutigen Manipulationen und Überwachungsmöglichkeiten in Politik, Gesellschaft, Kunst und Technik – zu einem gesteuerten Bild in unkonventionellen Farben mit starken emotionalen Effekten. Kreisrund taucht die Sonne die städtische Szenerie in purpurfarbenes Licht.

Der Titel „Purple Air“ geht auf eine Anekdote von Laotse zurück, in der purpurfarbiger Nebel aus dem Osten kam und eine Reichtum und Glück bringende Kraft bezeichnet.

Nicht ein Rechteck, sondern einen sogenannten Tondo wählt Liu Wei als Bildformat. Der Kreis bedeutet viel in der chinesischen Kultur. „Er steht für die Einheit, die Vereinigung und die Balance der Dinge“, erläutert er im Interview. Die traditionelle Bedeutung ist in der Edition aber nur unterlegt. „Ich wollte vor allem ein Werk, das zugleich ernst und leichtfüßig ist. So wie unsere Realität zugleich vertraut und fremd ist.“

Das Flirrende und Vielfarbige in der Graphik „Purple Air“ muss also ambivalent gelesen werden: einerseits optimistisch, andererseits dräuend unheimlich, ob der nicht sichtbaren allgegenwärtigen Manipulationen und Überwachungsstrategien im Zeitalter von Big Data. Dieses Konzept setzt Liu Wei mit zahlreichen Sonderfarben in einem Kolorit aus 18 Tönen in einem Siebdruckverfahren auf Pigmentdruck um.

Lange suchte der Künstler in China nach einer Druckerei, die seinem hohen Qualitätsanspruch gerecht werden sollte. In Korea hat er sie schließlich gefunden. So ist Liu Wei: überlegt, fokussiert und sehr hartnäckig, was sein Werk betrifft.