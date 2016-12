 Mäzen Frieder Burda: „Kunstpreise sind jenseits von Gut und Böse“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Frieder Burda Der Kunstsammler hat in Baden-Baden ein Museum gegründet. (Foto: dpa)

Baden-BadenDer Baden-Badener Sammler und Kunstmäzen Frieder Burda blickt verständnislos auf den überhitzten Kunstmarkt. „Die derzeitigen Preise sind jenseits von Gut und Böse. Wo soll das enden?“ Auf Dauer könne das nicht gut gehen, warnt er. Wer Kunst als Spekulationsobjekt kauft, kann nach seiner Meinung böse erwachen: „Da genügt ein kleines Beben, und die ganzen Spekulationen entpuppen sich als Blase“, sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Zugleich kündigte er an, sich auf Dauer ganz aus der Arbeit des von ihm gegründeten Museums Frieder Burda in Baden-Baden zurückziehen. Im Laufe des nächsten Jahres will er den Stiftungsvorstand abgeben und seine Sammlung verjüngen.

„Nach 40 Jahren Sammlungstätigkeit bin ich nicht mehr der, der für kontinuierliche Erneuerung steht. Eine Sammlung muss sich aber weiter entwickeln“, betonte er. Seine Stieftochter Patricia Kamp, die ihn schon seit Jahren über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden hält, habe „unglaubliche Ideen“. Sie soll künftig ein besonderes Augenmerk auf junge Kunst haben.

„Es ist ein Glücksfall, dass sie als Kunsthistorikerin die Sammlung fortsetzen und verjüngen wird. Noch treffe aber ich die letzte Entscheidung über einen Ankauf.“ Denn, so betonte er: „Bilder kaufen ist noch immer meine Lieblingsbeschäftigung.“

Sein Museum in Baden-Baden hat er indessen mit neuer Leitung für die Zukunft fit gemacht. „Mit meinen 80 Jahren wollte ich das Haus vorbereiten für die nächste Generation und dafür sorgen, dass es weitergeht. Dies ist mir hoffentlich gelungen.“ Mit Henning Schaper als neuem Direktor ab Mai 2017 sei der Generationswechsel nun erfolgreich eingeleitet.

Seine in Berlin lebende Stieftochter Patricia Kamp wird den Kulturmanager künstlerisch beraten. Sie leitet den neuen „Salon Berlin“, eine Art Schaufenster des Museums Frieder Burda in der Hauptstadt. Als Kunstbeirats-Vorsitzende im Stiftungskuratorium soll sie künstlerische Impulse aus Sicht der jüngeren Generation geben. Kamp ist etwa verantwortlich für eine Schau mit Werken des kanadischen Künstlers Rodney Graham, die ab Juni in Baden-Baden zu sehen ist.

Zur Sammlung von Frieder Burda sind in den vergangenen zwei Jahren wieder einige Neuerwerbungen hinzugekommen, darunter das sogenannte Kanzlerbild „Rückblick“ von Andreas Gursky sowie weitere Werke von Katharina Grosse, Günther Uecker, Heinz Mack und Gregory Crewdson. Die Sammlung umfasst heute rund 1000 hochkarätige Werke moderner und zeitgenössischer Kunst – darunter sind Künstler von Pablo Picasso über Sigmar Polke bis hin zu Gerhard Richter.

Frieder Burda gilt als bedeutender Kunstsammler. Der mittlere von drei Söhnen des Verlegerehepaares Franz und Aenne Burda hat an Baden-Badens Prachtmeile, der Lichtentaler Allee, ein Museum errichtet, das er weitgehend ohne öffentliche Gelder unterhält. Das 2004 eröffnete Haus nach Plänen des New Yorker Star-Architekten Richard Meier ist zum kulturellen Magneten weit über die Region hinaus geworden und hat kürzlich den zweimillionsten Besucher gezählt.