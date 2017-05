Berufswunsch: Trickfilmzeichner

Angesichts dieser überbordenden Fantasie ist es nicht verwunderlich, dass Grützke schon in der Schule Trickfilmzeichner werden wollte. Zur Finanzierung des Studiums arbeitete er abends als Kulissenschieber im Theater. Später zeichnete er für eine Berliner Satire-Zeitschrift. Zur gleichen Zeit gründete Grützke „Die Erlebnisgeiger“, mit denen er öffentlich Musik machte.

„Schule der neuen Prächtigkeit“ nannte sich die Künstlergruppe, die der Maler 1973 unter anderem mit seinem Kollegen Matthias Koeppel ins Leben rief. Mit ihren Werken in Form gestellter „lebender Bilder“ reiste die Gruppe mit großem Erfolg durch die Bundesrepublik.

Im Semester 1976/1977 lehrte Grützke als Gastdozent an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. 1987 kehrte er, diesmal als Dozent in Nachfolge seines einstigen Lehrers Kokoschka, an die Internationale Sommerakademie für Bildende Künste Salzburg zurück. 1992 wurde er Professor für Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg.

1979 begann er als Bühnenbildner eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Theaterregisseur Peter Zadek. Von 1985 bis 1988 war Grützke Zadeks Künstlerischer Berater am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Unter anderem inszenierten sie die Urfassung der „Lulu“ von Frank Wedekind.

Große Aufmerksamkeit fand 1979 eine Ausstellung in der Darmstädter Kunsthalle. Die Neue Nationalgalerie in Berlin dokumentierte 1985 seine wachsende künstlerische Reputation. 1989 wurden in Hamburg neben Malerei, Grafik und Plastik auch Grützkes „Arbeiten für das Theater“ ausgestellt.

Zu seinen letzten großen Werken zählt das dreiteilige Majolika-Relief „Morgen brechen wir auf“ an der Fassade des Konstanzer Bürgersaales zur Erinnerung an Friedrich Hecker und die Badische Revolution von 1848/49. 2006 widmete sich eine Retrospektive Johannes Grützkes Arbeiten in den neuen Bundesländern. „Jena und Auerstedt-Projekt 1806/2006“ – auch hier zog Grützke mit viel Lust gegen die Säulenheiligen in der deutschen Geschichte.