„Der Mythos lebt auch nach 30 Jahren noch.“

Durchsetzen kann er sich nicht mit seiner Meinung. Anhänger findet er wenig, auch nicht unter den opernvernarrten Bürgern der Oberschicht. Zu groß ist immer noch das Andenken an den Helden. Maradona und Neapel – das ist schon eine ganz besondere Beziehung. 1984 kam der „Pibe de oro“, der Goldjunge aus Argentinien, vom FC Barcelona nach Neapel, für die schon damals legendäre Ablösesumme von 24 Millionen D-Mark. Drei Jahre später, 1987, dann das kollektive Delirium, als der SSC im Stadion von San Paolo die Meisterschaft gewann. Tagelang war die Stadt im Ausnahmezustand, der Fankult kannte keine Grenzen.

Weltweit war Maradona schon 1986 in die Annalen der Fußballgeschichte eingegangen. Bei der Weltmeisterschaft in Mexiko siegte Argentinien im Viertelfinale 2:1 gegen England. Beide Tore schoss der Mittelstürmer, das erste in der 51. Minute allerdings mit der Hand über den Torwart hinweg. „Es war der Kopf Maradonas und die Hand Gottes“, dieser Satz von ihm ist Geschichte.

„Wenn da jetzt jemand gegen die Show in der Oper ist, heißt das doch bloß, dass Neapel lebendig ist”, sagt der Regisseur. „Der Mythos lebt auch nach 30 Jahren noch. Wir waren damals resigniert, aber er hat auch das Wirtschaftsleben der Stadt wieder angekurbelt. Ich schaue auf das Positive: wenn jemand gegen die Show ist, heißt das, dass die mich wenigstens nicht um Freikarten bitten.“

Der offizielle Segen für das Spektakel kam schließlich vom Bürgermeister. „Nur wer kein Neapolitaner oder kein Tifoso des SSC Napoli ist, versteht nicht, wie sehr Maradona im Körper, in der Seele und im Herzen ist und wie sehr er diese Stadt in einem schwierigen Moment zum Träumen gebracht hat“, erklärte Luigi de Magistris, seit 2011 im Amt. Er sei auch Präsident der Oper, so der Bürgermeister, das Teatro San Carlo sein ein Monument für Tanz, Gesang und Orchesterklang, aber man müsse sich auf keinen Fall Sorgen machen, wenn man dort eines Tages ein Fußballgenie willkommen heiße. „Das wird schön am Montag“, fügte er hinzu.

Im Sommer soll es dann ein Volksfest geben zum 30. des legendären Siegs, so das Stadtoberhaupt weiter, „und dann wird Maradona Ehrenbürger“. Was zählt im Taumel der Begeisterung da schon der Rest der Geschichte: der unrühmliche Abgang Maradonas aus Neapel 1991, der zurück in Argentinien wegen Drogenvergehen verhaftet wurde, das uneheliche Kind Diego jr. mit seiner damaligen neapolitanischen Freundin, für das er nicht gezahlt hat, der Kokainkonsum und die angeblichen Kontakte zur Camorra.