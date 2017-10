Ein schweres Erbe

Hildebrand Gurlitt hat die Bilder zumindest aus der Beschlagnahmeaktion legal erworben. Er verlieh Werke auch für Ausstellungen im In- und Ausland. In Fachkreisen war die Existenz der verborgenen Gurlitt-Sammlung seit Jahrzehnten bekannt, denn die Familie verkaufte Werke.

Forscher fanden nun heraus, dass Gurlitt auch Kunstwerke von verfolgten jüdischen Sammlern erwarb und teils falsche Herkunftsnachweise konstruierte. Allein bei 200 von 255 Werken, die in Bonn gezeigt werden, besteht nach früheren Angaben der Kuratoren ein NS-Raubkunstverdacht.

Oft können die Forscher die letzten Lücken in dem Puzzle nicht füllen. Sechs Kunstwerke wurden bisher abschließend als NS-Raubkunst identifiziert. Vier Werke von Henri Matisse, Camille Pissarro, Adolph von Menzel und Max Liebermann wurden an die Nachfahren der einstigen Besitzer zurückgegeben. Erst am vergangenen Mittwoch ist zudem bekanntgeworden, dass das Gemälde „Porträt einer sitzenden jungen Frau“ des französischen Malers Thomas Couture als NS-Raubkunst identifiziert wurde: Es war Eigentum des hochrangigen jüdischen Politikers und Nazi-Gegners Georges Mandel.

Warum Cornelius Gurlitt das Kunstmuseum als Erbe einsetzte, ist ein Rätsel. Eine Spur ist der Berner Kunsthändler Eberhard Kornfeld (94), der für Gurlitt in den 80er Jahren Werke versteigerte. Gurlitt sei mehrfach in Bern gewesen. „Wir waren im Museum, im Münster und der Altstadt, er war sehr interessiert an Bern“, sagt Kornfeld. Ob das den Ausschlag gab? Kornfeld glaubt, dass Gurlitt wegen des Wirbels um seine Sammlung sauer war: „Der gute Gurlitt ist dermaßen von Deutschland behandelt worden, dass er primär im Kopf hatte, dass dies sicher nicht primär in Deutschland bleiben sollte“, meinte Kornfeld.

Für Bern ist die Sammlung ein schweres Erbe. Fluch oder Segen? „Weder noch“, sagt die Direktorin des Museums, Nina Zimmer, der Deutschen Presse-Agentur. „Aber die Sammlung kommt mit einer großen Verantwortung, und wir versuchen, dem gerecht zu werden.“

In der Schweiz wurden nicht nur viele von den Nazis als entartet diffamierte Kunstwerke versteigert. „Die Schweiz war Umschlagplatz für Raubgut und Fluchtgut aus NS-Deutschland und den besetzten Gebieten“, hielt eine „Expertenkommission 2. Weltkrieg“ 2002 fest. „Wir wollen mit dieser Ausstellung auch die Schweizer Perspektive noch einmal verstärkt in den Blickpunkt rücken“, sagt Zimmer.

Nach den Ausstellungen in Bonn und Bern wird ein Großteil der Sammlung im Depot verschwinden. „Es handelt sich überwiegend um Arbeiten auf Papier“, sagt Zimmer. „Die darf man nur drei Monate zeigen, dann brauchen sie eine Ruhephase.“ Das Museum hat seine Restaurationswerkstatt deutlich ausgebaut, um die beschädigten Arbeiten bestmöglich zu konservieren.