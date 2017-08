 Operalia: Düsseldorfer Sopranistin gewinnt renommierten Preis

Adela Zaharia Die Sopranistin wurde beim Operalia mit mehreren Preisen ausgezeichnet. (Foto: dpa)

Düsseldorf/AstanaDie Sopranistin Adela Zaharia aus dem Ensemble der Düsseldorfer Oper am Rhein hat beim international renommierten Gesangswettbewerb „Operalia“ den ersten Preis gewonnen. Sie habe auch den Zarzuela-Sonderpreis „Pepita Embil“ erhalten, teilte die Oper am Montag mit. Der Wettbewerb „Operalia“ wurde 1993 von Plácido Domingo ins Leben gerufen, um talentierte Nachwuchssänger im Alter von 18 bis 32 Jahren zu unterstützen. Dieses Jahr fand er in der kasachischen Hauptstadt Astana statt. Die aus Rumänien stammende Zaharia ist seit 2015 Mitglied im Ensemble der Rheinoper, zuvor war sie an der Komischen Oper Berlin. Frühere „Operalia“-Preisträger sind zum Beispiel Stars wie Erwin Schrott oder Rolando Villazón.