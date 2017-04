 Outset: Moderne Mäzene

Von den Outset-Förderern für das Museum Ludwig erworben Ein Werk aus der Rümlang-Serie der Malerin Avery Singer (re. im Bild). (Foto: Avery Singer; OUTSET. Germany_Switzerland)

KölnEine Kunstförderung der anderen Art ermöglichte dem Museum Ludwig in Köln den Erwerb eines Gemäldes der amerikanischen Malerin Avery Singer. Für 50.000 Euro kaufte „Outset Germany/Switzerland“ ein Werk der 30-Jährigen an und schenkte es dem Museum. Outset ist ein Verbund Kunstengagierter aus Wirtschaft und Industrie. Er versteht sich als Allianz zwischen privaten Kunstförderern und öffentlichen Institutionen und bindet sich anders als die meisten Fördervereine nicht an bestimmte Häuser.

Der Verein, der seinen Ursprung in Großbritannien hat und zahlreiche Nachfolger in Europa und Israel fand, steht allen Interessierten für einen gestaffelten Jahresbeitrag offen. Zweck der Aktivitäten sei es, so Outset-Direktorin Bettina Böhm, sowohl die Produktion von Kunstwerken als auch deren weltweite Präsentation in der Öffentlichkeit zu ermöglichen.

Yilmaz Dziewior, Direktor des Ludwig-Museum, freut sich über das Gemälde von Avery Singer: „Diese Arbeit ist für unsere Sammlung so interessant, weil sie extrem zeitgenössisch ist und sich im Spannungsfeld von Digitalisierung und traditionellen Leinwandbildern bewegt.“ Eine kleine Avery-Singer- Schau ist bis 11. Juni 2017 im Kölnischen Kunstverein zu sehen.