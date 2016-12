Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sensoren kümmern sich um die Alarmanlage



Und das Internet der Dinge kommt nicht erst: Kühlschranke sind schon jetzt smart und erkennen, dass der Milchvorrat leer ist. Ganze Häuser sind vernetzt und merken über Sensoren, ob jemand zuhause ist. Sie fahren die Rollläden herunter und stellen Überwachungskamera und Alarmanlage scharf. Von den Chefs der großen Firmen fordert Case eine Disruption an sich selbst. Industrien dürften nicht länger annehmen, sie seien immun gegen technologische Veränderungen, sondern sollten langfristig nach Wegen suchen, die sie an diesen Veränderungen teilhaben lässt. Als Positivbeispiel nennt er die Erfindung von Apples iPhones: Damit hat das Unternehmen dem Verkauf des eigenen iPods immens geschadet.



Gewidmet hat Steve Case „Die dritte Welle“ aber keineswegs den Big Playern. Sondern Entrepreneuren, die ihn inspirieren und mit ihren Ideen die Welt verändern wollen. Für sie hat er vor allem einen Tipp: sich mit der US-Regierung gut zu stellen. Zum Einen müsste sich jeder Gründer in den USA bewusst sein, dass die Politik die nötigen Mittel hat, um Regeln und Vorschriften zu vermindern. Zum Anderen adressiert Case seine Vorschläge an die Regierung – für die er mehrere Jahre gearbeitet hat – indem er eine Lockerung des Einwanderungsgesetzes für Unternehmer - ein Vorhaben, das in der Regierung Trump wohl wenige Freunde finden wird.



Obwohl das Buch bereits vor der Wahl erschien, ist Case um sein Land, das er „das erfolgreichste Start-up der Weltgeschichte“ nennt, besorgt. Länder wie Deutschland oder Südkorea schienen für die dritte Welle besser vorbereitet zu sein als die USA. Das schreibt Case in dem Kapitel „Die Disruption Amerikas“. Die Koreaner investierten Milliarden-Beträge in Entrepreneurships und London sei führend im Bereich Crowdfunding. Deshalb macht Case sechs konkrete Vorschläge, um die Weltmachtstellung der USA zu halten: Unter anderem solle mehr Geld in Forschung gesteckt und die Talent- und Investorensuche erleichtert werden.



Am Ende behält Case aber den Optimismus, den er wohl mit jedem erfolgreichen Unternehmer teilt: „Das wird nicht das Ende Amerikas sein.“