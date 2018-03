Spielzeit 2015/2016 Theater in Deutschland bringen es auf 21 Millionen Besuche

Zum Welttag des Theaters hat das Statistische Bundesamt die Besucherzahlen der deutschen Theater für die Spielzeit 2015/2016 ermittelt.

Die öffentlichen Theater boten in der Spielzeit 2015/2016 rund 75.000 Veranstaltungen an. (Foto: dpa) Das Theater Berliner Volksbühne

WiesbadenDie 143 öffentlichen Theater in Deutschland haben in der Spielzeit 2015/2016 rund 21 Millionen Besuche gezählt. Dies teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag zum „Welttag des Theaters“ mit. Die Zahlen beruhen auf Angaben des Deutschen Bühnenvereins. Wie viele Besucher die Bühnen hatten, lässt sich aus den Zahlen jedoch nicht ermitteln.

Insgesamt kamen die Häuser auf 256 Besuche je 1000 Einwohner. Die öffentlichen Theater boten in der Spielzeit 2015/2016 rund 75.000 Veranstaltungen an. 67.000 davon wurden an den eigenen Standorten organisiert, der Rest bei auswärtigen Gastspielen.