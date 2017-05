 Udo Lindenberg: Sänger begeistert die Massen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Udo Lindenberg Der Musiker ist für seine Lockerheit bekannt. (Foto: dpa)

KielUdo Lindenberg begeistert auch mit fast 71 Jahren noch immer die Massen. Mehr als 13.000 Fans haben den Sänger beim Auftakt seiner Live-Tour „Stärker als die Zeit“ in der ausverkauften Kieler Sparkassenarena enthusiastisch gefeiert. Mit alten und neuen Songs sowie einer spektakulären Bühnenshow brachte der „Panikrocker“ die Halle zum Kochen. Mit der Show war Lindenberg im vergangenen Jahr in großen Stadien wie dem Berliner Olympiastadion und dem Hamburger Volksparkstadion aufgetreten. Jetzt komme er ganz nah zu seinen Fans, schreibt der Sänger auf seiner Internetseite.

Trotz seiner fast 71 Jahre zeigte Lindenberg die gewohnte Präzision und Konzentration. Er sang Balladen mit oft nachdenklichen Texten und deutschen Poprock. Songs von seinem aktuellen Album „Stärker als die Zeit“ waren ebenso dabei wie Titel aus den 1990er und 2000er Jahren. Bühnentechnisch brauchte sich der Tourauftakt nicht hinter den großen Stadion-Shows der vergangenen Jahre zu verstecken. Es gab die „größte Bühnenbar, die man je gesehen hat“ (O-Ton Lindenberg) mit Eierlikör und allerlei technischen Tricks, die allerdings durch das Hallendach begrenzt wurden.

Drei Jahre lang war Lindenberg durch die großen Stadien der Republik getourt. Mehr als 800.000 Menschen waren zu diesen Konzerten gekommen. Jetzt sind die kleineren Stadien und Hallen dran, unter anderem die Sport- und Kongresshalle in Schwerin, die Dortmunder Westfalenhalle, die Barclaycard Arena in Hamburg und die Berliner Waldbühne. Bis zum 18. Juni sind 22 Konzerte in 17 Städten geplant. Die meisten Termine sind nach Angaben des Veranstalters bereits ausverkauft.