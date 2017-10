Kazuo Ishiguro Der britische Schriftsteller erhielt den diesjährigen Nobelpreis für Literautr. (Foto: dpa)

StockholmDer Literaturnobelpreis 2017 geht an den britischen Schriftsteller Kazuo Ishiguro. Er wird ausgezeichnet für „seine große emotionale Kraft“, die in seinen Romanen zum Ausdruck kommt, heißt es in der Begründung der Schwedischen Akademie.

Ishiguro wurde am 8. November 1954 in Nagasaki, Japan geboren. Seit seinem sechsten Lebensjahr lebt er in Großbritannien. Ishiguro ist britischer Staatsbürger und hat sein Geburtsland erst wieder als Erwachsener besucht. Er studierte an der Universität von Kent Englisch und Philosophie. Später studierte er an der East-Anglia-Universität kreatives Schreiben.

Auf Deutsch erschien von ihm zuletzt der Roman „Der begrabene Riese“ (2015), verlegt von Blessing. Seinen Durchbruch erzielte er mit dem Roman „Was vom Tage übrigblieb“, der 1990 bei Rowohlt erschien und mit Anthony Hopkins verfilmt wurde. Ishiguros Romane zeichnen sich durch eine zurückhaltende, aber eindringliche Ausdrucksweise aus.

Die letzten zehn Literaturnobelpreisträger 2016 Bob Dylan, „für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition“.

2015 Swetlana Alexijewitsch, „für ihr vielstimmiges Werk, das dem Leiden und Mut in unserer Zeit ein Denkmal setzt“.

2014 Patrick Modiano , „für die Kunst der Erinnerung, mit der er die unbegreiflichsten menschlichen Schicksale wachgerufen und die Lebenswelt der Besatzungszeit durchschaubar gemacht hat“.

2013 Alice Munro , „die Virtuosin der zeitgenössischen Kurzgeschichte“.

2012 Mo Yan , „weil er mit halluzinatorischem Realismus Märchen, Geschichte und Gegenwart vereint“.

2011 Tomas Tranströmer , „weil er uns in komprimierten, erhellenden Bildern neue Wege zum Wirklichen weist“.

2010 Mario Vargas Llosa , „für seine Kartographie der Machtstrukturen und scharfkantigen Bilder individuellen Widerstands, des Aufruhrs und der Niederlage“.

2009 Herta Müller , „die mittels Verdichtung der Poesie und Sachlichkeit der Prosa Landschaften der Heimatlosigkeit zeichnet“.

2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio , „der Verfasser des Aufbruchs, des poetischen Abenteuers und der sinnlichen Ekstase, der Erforscher einer Menschlichkeit außerhalb und unterhalb der herrschenden Zivilisation“.

2007 Doris Lessing, „die Epikerin weiblicher Erfahrung, die sich mit Skepsis, Leidenschaft und visionärer Kraft eine zersplitterte Zivilisation zur Prüfung vorgenommen hat“.

Die Wahl von Ishiguro ist erneut eine Überraschung. Sein Name befand sich nicht auf der Liste der Top-Favoriten. Zu den Favoriten für den Literaturnobelpreis zählten vielmehr der Kenianer Ngugi wa Thiong’o und der Japaner Haruki Murakami. Beide stehen seit mehreren Jahren weit oben auf der Liste der möglichen Kandidaten. Auch bei den englischen Buchmachern firmierten beide ganz oben. Weitere Favoriten waren in diesem Jahr der syrische Dichter Adonis und die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood. Insgesamt standen in diesem Jahr 195 Namen auf der Liste der Akademie.

Die Wahl des Literaturnobelpreisträgers ist in den vergangenen Jahren immer unvorhersehbarer geworden. Häufig hat das aus 18 Mitgliedern bestehende Gremium mit seiner Entscheidung überrascht. Die größte Überraschung gelang der Schwedischen Akademie im vergangenen Jahr, als sie den Musiker Bob Dylan mit dem Literaturnobelpreis auszeichnete. Die Entscheidung wurde von einigen als mutig bezeichnet, andere kritisierten sie scharf. Zur Aufregung im vergangenen Jahr trug der Ausgezeichnete selbst maßgeblich bei: Zunächst kommentierte Dylan die Entscheidung der Jury nicht. Dann erschien er nicht zur Preisverleihung und wartete lange, bis er seine obligatorische Nobelvorlesung als Tonaufnahme einsandte. Die Nobelurkunde holte er sich erst ab, als er während einer Tournee in Stockholm war.

Doch die Wahl Dylans war nicht die einzige überraschende der Schwedischen Akademie: 1997 erhielt der italienische Satiriker Dario Fo völlig unerwartet den Literaturnobelpreis. Vor drei Jahren hatte niemand mit dem Franzosen Patrick Modiano gerechnet. Auch die Wahl des chinesischen Schriftstellers Mo Yan 2012 galt als große Überraschung.

Vor zwei Jahren wurde die weißrussische Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet – auch das eine große Überraschung, da sich Alexijewitsch selbst eher als Journalistin bezeichnet. Unter den seit 1901 verliehenen Literaturnobelpreisen war Alexijewitsch erst die 14. Frau, an die die höchste literarische Auszeichnung der Welt ging – und das bei insgesamt 113 Preisträgern.

Die Nobelpreise werden am 10. Dezember, dem Todestag ihres Stifters Alfred Nobel, in Stockholm und Oslo überreicht. In diesem Jahr ist der Nobelpreis mit neun Millionen Kronen, rund 933.000 Euro, dotiert.