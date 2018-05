Regeln und Kontakte Die Teilnahmebedingungen für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2018

Das Handelsblatt, die Frankfurter Buchmesse und Goldman Sachs schreiben den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2018 aus – so sind Sie dabei.

Die Teilnahmebedingungen

Das Handelsblatt, die Frankfurter Buchmesse und die Investmentbank Goldman Sachs schreiben den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2018 aus. Er wird am

12. Oktober 2018 bei einer festlichen Abendveranstaltung im Rahmen der Frankfurter Buchmesse verliehen.

Mit dem Preis wollen die Initiatoren die Bedeutung des Wirtschaftsbuchs bei der Vermittlung ökonomischer Zusammenhänge unterstreichen. Preiswürdig sind Beiträge, die das Verständnis von Wirtschaft in der breiten Öffentlichkeit in beispielhafter Weise fördern – deshalb lautet das Motto des Preises „Wirtschaft verstehen“. Lesbarkeit und Aktualität des Buches sind ebenso Kriterien wie neue, innovative Blickwinkel bei der Themensetzung.

Das Preisgeld des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises beträgt 10.000 Euro.

Verlage können sich für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2018 bewerben und maximal drei Titel einreichen. Die Bücher müssen zwischen Oktober 2017 und September 2018 in Erstauflage in Deutschland erscheinen. Autoren selbst können sich nicht bewerben. Die Anmeldung ist möglich über die Landingpage: handelsblatt.com/wirtschaftsbuchpreis-anmeldung. Die Ausschreibung startet am 18. Mai 2018, Einsendeschluss ist der 30. Juli 2018. Es gilt das Datum des Poststempels.

Um die größtmögliche Aktualität zu ermöglichen, können Verlage auch Titel anmelden, die zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht als gedrucktes Buch vorliegen. In diesem Fall muss der Verlag die Fahnen oder das Manuskript einreichen. Sobald das Buch in gedruckter Form vorliegt, muss der Verlag es nachreichen. Bitte auch von jedem Titel ein PDF-Format einreichen.

Die Redaktion des Handelsblatts sichtet alle eingesandten Titel, die den oben genannten Kriterien entsprechen. Sie stellt eine zehn Bücher umfassende Shortlist zusammen, die auf der Literaturseite des Handelsblatts im August 2018 veröffentlicht wird. Vor der Preisverleihung werden die Shortlist-Bücher ausführlich im Handelsblatt auf der Literaturseite vorgestellt.

Aus den Finalisten ermittelt eine unabhängige Jury aus Wirtschaftsvertretern und Wissenschaftlern unter dem Vorsitz von Senior Editor und Handelsblatt-Autor Hans-Jürgen Jakobs den Gewinner des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises.

Kontakt und Informationen:

Alle Informationen und das Anmeldeformular sind auf der Homepage des Wirtschaftsbuchpreises zu finden:

www.deutscher-wirtschaftsbuchpreis.de

oder unter

www.handelsblatt.com/wirtschaftsbuchpreis

Anfragen an:

hb.wirtschaftsbuchpreis@vhb.de

Violetta Reiff, 0211-887-1343

(Handelsblatt-Veranstaltungsmanagement)

Regina Krieger, 0039-338- 6806707

(Handelsblatt-Redaktion)

Zeitplan:

18.5. 2018 Anmeldebeginn

30.7. 2018 Anmeldeschluss

10.8. 2018 Veröffentlichung der Shortlist im Handelsblatt

12.10. 2018 Bekanntgabe des Preisträgers und Preisverleihung in Frankfurt

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

