Die Technik verändert sich rasant

Aus der industriellen Revolution mit all den großen Erfindungen – von der Elektrizität über das Radio bis hin zu Autos und Zügen ...

... sind kommunistische Diktaturen, faschistische Regime, aber auch liberale Demokratien hervorgegangen. Die Technologie selbst sagt also nichts darüber aus, was wir mit ihr anstellen. Der Unterschied zwischen Pjöngjang und Seoul ist heute nicht in erster Linie technologischer Natur, sondern beruht darauf, dass diese beiden Völker diese Technologien sehr unterschiedlich nutzen ...

… so wie der deutsche Kapitalismus des vergangenen Jahrhunderts die Republik von Weimar und den Nationalismus hervorgebracht hat.

Man sollte die menschliche Dummheit niemals unterschätzen. Genauso wenig sollten wir aber die menschliche Intelligenz unterschätzen. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges war man überzeugt, dass die Welt in einer nuklearen Katastrophe enden würde. Doch die Menschen waren klug genug, den Kalten Krieg auf friedliche und geordnete Weise zu beenden. Das kann uns also auch in Zukunft gelingen.

Das aber setzt eine politische Debatte über die neuen technologischen Möglichkeiten voraus – und das Formulieren von Alternativen, wie mit der Technik umzugehen ist. Richtig?

Diese große Debatte wäre in der Tat notwendig, aber ich habe den Eindruck, dass das politische System in vielen Teilen der Welt nicht mehr intakt ist. Die Politik war im 20. Jahrhundert das Schlachtfeld, auf dem die großen Zukunftsvisionen gegeneinander antraten. Heute dagegen ist weder die linke noch die rechte Seite des politischen Spektrums in der Lage, wirklich relevante Visionen zu entwickeln.

Das Zeitalter von Hyperkomplexität und Hochgeschwindigkeit begründet zugleich eine Ära der Überforderung. „America first“ und der in Deutschland, Großbritannien und anderswo formulierte Anspruch der Populisten lautet „to win back control“. Es hat sich nicht Lust auf Zukunft, sondern Nostalgie ausgebreitet.

Verändert sich die Technik zu rasant, versuchen die Menschen, Stabilität zurückzugewinnen, indem sie sich auf vermeintlich unverrückbare nationale Identitäten und Begriffe wie Nation und Religion besinnen. Darin sehe ich eine echte Gefahr. Zugleich werden künstliche Intelligenz und Biotechnologie die Welt stärker verändern als Dampfmaschine, Eisenbahn und Radio. Die Politik scheint sich dafür nicht zu interessieren. Die einzigen echten Visionen sind rückwärtsgewandt, so wie das „Make America Great Again“ eines Donald Trump. Und im Nahen Osten sehnt man sich zurück ins Mittelalter, in biblische Zeiten.

Andererseits hat Barack Obama Ihr Buch sehr gelobt. Der französische Präsident Emmanuel Macron lud Sie sogar zum Gedankenaustausch in den Élysée-Palast ein.

Einzelnen Politikern ist die Relevanz der Entwicklungen bewusst, die Politik insgesamt ist jedoch nicht darauf ausgelegt, solche Prozesse zu steuern. Nehmen wir das Internet: Es ist die bedeutendste Erfindung unserer Zeit. Es hat viele Dinge verändert, die ihrem Wesen nach politisch sind. Ich denke da an Themen wie Privatsphäre, Sicherheit und den Arbeitsmarkt. Soweit ich weiß, war das Internet niemals Gegenstand wirklicher politischer Debatten in Deutschland, Großbritannien oder den USA. Niemand hat je eine Wahl über das Internet abgehalten.