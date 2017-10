„Die wichtigste Frage der Gegenwart“

Glauben Sie, dass die Menschheit diese technologischen Umwälzprozesse überhaupt beeinflussen kann?

Auf jeden Fall. Es werden ja durchaus bewusste Entscheidungen über die Gestaltung des Cyberspace gefällt. Eine der wichtigsten war es, Fragen der Sicherheit und Privatsphäre auszuklammern, als das Internet in den achtziger und neunziger Jahren entwickelt wurde. Das war eine bewusste Entscheidung oder wurde von den Ingenieuren und Technikern zumindest bewusst in Kauf genommen. Deshalb ist die Welt so, wie sie heute ist. Die Entscheidungen hätten auch anders ausfallen können.

In Deutschland und den USA versucht die Politik mittlerweile, die Kontrolle zurückzuerlangen. Was ist dabei die Ihrer Meinung nach wichtigste Aufgabenstellung?

Alles beginnt mit der Frage nach dem Eigentumsrecht an Daten. Das ist die wichtigste politische Fragestellung der Gegenwart.

Können Sie das begründen?

Blickt man tausend Jahre zurück, so war die wichtigste politische Frage: „Wem gehört das Land?“ Befand sich zu viel Land im Besitz von zu wenigen Personen, entstand eine hierarchische Gesellschaft, die in Adlige, Bauern und Bürgertum gespalten war. Die Landfrage hat in den vergangenen 200 Jahren an Bedeutung verloren, da der Grundbesitz immer unwichtiger wurde, während Maschinen und Fabriken an Bedeutung gewannen. Die Frage lautete dementsprechend: „Wem gehören die Maschinen und Fabriken?“ An der Frage, wem die Produktionsmittel gehörten, entzündete sich der Wettstreit zwischen Kommunismus und Kapitalismus.

Heutzutage sind die materiellen Produktionsmittel dabei, an Bedeutung zu verlieren ...

... und die Daten treten an ihre Stelle. Jetzt lautet die zentrale Frage: „Wem gehören die Daten?“ Dabei häuft ein verschwindend geringer Teil der Menschheit immer größere Datenmengen an. Und den meisten Menschen ist nicht einmal bewusst, dass dies das wichtigste politische Thema unserer Zeit ist.

Wie würden Sie den wichtigsten Unterschied zwischen dem 20. und dem 21. Jahrhundert beschreiben?

In der Vergangenheit hat der Mensch die Fähigkeit erlangt, die äußere Welt zu kontrollieren. Wir haben gelernt, Flüsse, Wälder und Tiere zu dominieren. Unsere Innenwelt blieb dabei unberührt. Heute erleben wir, wie Biotechnologie und Informationstechnologie eins werden. Das verschafft uns die Möglichkeit, unser Innenleben zu manipulieren. Das wichtigste Wirtschaftsprodukt des 21. Jahrhunderts werden daher nicht Textilien, Waffen oder Autos sein, sondern Körper, Gedanken und Geist.