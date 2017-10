Intelligente Technologie

Wie genau werden aus Geist und Gedanken Wirtschaftsprodukte?

In der Zukunft werden die Menschen ihre Körper manipulieren und übermenschliche Wesen erschaffen. Dieses Cyborgs werden zugleich organische als auch unorganische Wesen sein. Die Zahl unorganischer Entitäten wie der künstlichen Intelligenz wird zunehmen. Und das bedeutet die größte biologische Revolution seit Anbeginn des Lebens.

Schon bisher nutzen wir Maschinen, um unsere körperliche Kraft zu potenzieren. Und wir nutzen Computer, um unsere geistige Arbeit zu beschleunigen. Was genau ist neu?

Vier Milliarden Jahre lang war alles Leben auf der Erde organisch und entwickelte sich durch natürliche Selektion. Jetzt verlassen wir den organischen Pfad und begeben uns ins Unorganische. Wir erschaffen unorganische Lebensformen, die keiner Evolution durch natürliche Selektion unterworfen sind. Die Evolution wird mehr und mehr durch intelligente Konstruktion ersetzt.

Werden wir solche intelligenten Technologien – Ihrer Meinung nach – auch in unsere eigenen Gehirne einpflanzen?

Das ist sehr wahrscheinlich und wird auf drei Wegen geschehen: zum einen durch Biotechnik, die das Gehirn mit Hilfe von Gentechnik verändern kann. Eine zweite Möglichkeit ist die Verbindung des Körpers mit technischen Geräten wie Gehirnimplantaten und Gehirn-Computer-Schnittstellen. Dadurch entstehen Cyborgs. Und das radikalste Verfahren ist die Erschaffung vollständig unorganischer Lebensformen wie der künstlichen Intelligenz.

Hier berühren Sie Fragen der Moral mit Gefühlen der Religiosität. Sollte der Mensch alles dürfen, was er kann?

Man kann nicht die Forschung im Bereich der Biologie und Computertechnologie unterbinden. Die interessante Frage lautet, wie wir mit den Ergebnissen dieser Forschung umgehen sollten. Philosophische Debatten, wie sie Sokrates, Konfuzius und andere kluge Köpfe über den freien Willen geführt haben, werden nun für Ingenieure relevant.

In welchem Land sehen Sie am ehesten Politiker am Werk, die sich auf Augenhöhe zu den beschriebenen Problemen bewegen?

China ist derzeit das einzige Land, in dem die Politik diese technologischen Entwicklungen wirklich ernst nimmt und langfristig betrachtet. Dort kann man sich gewissermaßen den Luxus gönnen, in entsprechenden Kategorien zu denken, ohne allzu viele Gedanken an die nächste Wahl verschwenden zu müssen.

Sie nennen es Luxus, andere nennen es Diktatur.

Ich meine das natürlich ironisch und will die chinesische Ausprägung des Autoritarismus keinesfalls als Modell empfehlen. Wichtig ist aber zu sehen, dass im demokratischen System etwas kaputtgegangen ist, das in der gesamten zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und im beginnenden 21. Jahrhundert unglaublich gut funktioniert hat. Doch wie es bei schönen Dingen so ist, haben wir uns angewöhnt, es für selbstverständlich zu erachten und sind konservativ geworden. Das System ist erstarrt.

Und das bedeutet für die Zukunft der westlichen Demokratien?

Was unter den technologischen Gegebenheiten der siebziger oder neunziger Jahre funktioniert hat, wird im zweiten Viertel des 21. Jahrhunderts nicht mehr funktionieren. Gelingt es der liberalen Demokratie nicht, sich zu reformieren, wird sie zusammenbrechen.

Herr Harari, ich bedanke mich für dieses Interview.