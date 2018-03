 Argentinien: Genervte Pendler zünden Bahnhof in Buenos Aires an

Genervte Pendler zünden Bahnhof in Buenos Aires an

Zum Glück sind deutsche Bahnfahrer nicht so heißblütig: Genervte Pendler haben am Montagabend einen Bahnhof in Buenos Aires in Brand gesteckt. Mitten im abendlichen Berufsverkehr waren zahlreiche Züge verspätet. Doch letztlich verstärkten die Randalierer nur das eigentliche Problem.