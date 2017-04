„Wenn Streetfood verboten wird, bricht unsere Wirtschaft zusammen.“

Manche Stände sind schon weg, aber einige versuchen trotz der Verbotsschilder weiter ihr Glück. Der Straßenkoch Pongrat Satitmantana (52) meint: „Wenn Streetfood verboten wird, bricht unsere Wirtschaft zusammen. Es geht nicht nur um uns. Das gehört alles zusammen.“ Die Köchin Kanapat Janthorn, ein paar Ecken weiter, erzählt: „Ich mache das seit 25 Jahren. Ich habe keine Ahnung, wo ich künftig hin soll.“

Als nächstes wollen sich Bangkoks Beamte das Chinesenviertel vornehmen sowie die Khao San Road, seit Jahrzehnten ein beliebtes Ziel von Rucksacktouristen aus aller Welt. Allein in der Backpacker-Straße, verewigt auch im Thailand-Klassiker „The Beach“, gibt es mehr als 200 Straßenküchen. Der Vorsitzende des lokalen Händlerverbands, Piyabutr Jiuramonaikul, appelliert deshalb an die Behörden, ihr Verbot zu überdenken. „Unser Viertel ist einzigartig auf der ganzen Welt.“

Die Hoffnung ruht nun darauf, dass es die Polizei mit der Umsetzung ihrer Pläne nicht so ernst nehmen wird: Meist findet sich hier ja doch noch irgendein Weg. Allerdings gibt es auch in Bangkok schon Gegenden, in denen Straßenküchen Geschichte sind. Wo vier Jahrzehnte lang einer der beliebtesten Streetfood-Märkte war, an der Soi Sukhumvit 38, steht nun ein Hochhaus mit teuren Büro- und Wohneinheiten. Den Begriff Gentrifizierung kennt man auch hier.

Straßenküchen-Expertin Nualkhair sagt zu den Plänen der Behörden: „Bangkok verliert damit an Charme.“ Die Idee hinter dem Verbot sei, „eine künstliche Stadt daraus zu machen, eine Art Singapur“. Was schade für die vielen Millionen Touristen wäre, vor allem aber für Bangkoks Normalverdiener, die sich teureres Essen nicht leisten könnten. „Die werden damit zu einer Diät gezwungen - aus Instant-Nudeln, Mayonnaise-Brötchen und Würstchen dubioser Herkunft.“