 Berliner Altersstudie: Wer anderen hilft, lebt länger

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Großmutter mit Enkelkind Wer sich im Alter um andere kümmert, verlängert damit sein Leben. (Foto: dpa)

BaselWer sich im Alter um andere Menschen kümmert, lebt einer Studie zufolge länger. Das kann mehrere Jahre zusätzliche Lebenszeit bringen, wie ein internationales Forscherteam um Sonja Hilbrand der Universität Basel in der Fachzeitschrift „Evolution and Human Behavior“ berichtete. Beteiligt waren auch die Berliner Humboldt-Universität und das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.

Die Wissenschaftler verglichen dafür bestehende Daten von 500 Menschen im Alter zwischen 70 und 103 Jahren aus der sogenannten Berliner Altersstudie von 1990 bis 2009. Demnach lebte rund die Hälfte der sich um ihre Enkelkinder kümmernde Großeltern noch etwa zehn weitere Jahre nach dem ersten Interview 1990. Auch Hilfsbereitschaft außerhalb der Familie zahlt sich demnach aus. Von den kinderlosen älteren Erwachsenen, die anderen Menschen Beistand leisteten, lebte die Hälfte noch sieben weitere Jahre. Von den Kinderlosen, die sich nicht entsprechend engagierten, lebte die Hälfte dagegen noch vier Jahre.

Die Forscher bezogen gezielt keine Daten ein, die mit intensiven Pflegeaufgaben wie Vormundschaften innerhalb der Familie verbunden waren.