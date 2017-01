Viele trinken aus Gewohnheit meistens in Gesellschaft. Manche trinken nur am Wochenende. In diesem Sinne kann ein „Dryuary“ auch als eine soziale Steigerung gelesen werden – nach dem Motto: Ich bin besser als alle anderen. Nicht umsonst berichten viele lautstark über ihre Ein-Monats-Abstinenz im Internet.