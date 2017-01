Mediziner: Jede Woche zwei Tage Alkoholpause!

Über die Wirkung der Januar-Abstinenz sind Ärzte uneins. Zwar lassen sich verbesserte Leberwerte ebenso messen wie eine geringere Kalorienzufuhr, eine Langzeitwirkung aber nicht so leicht. Deshalb raten viele Mediziner dazu, nicht einmal im Jahr wochenlang keinen Alkohol zu trinken, sondern der Leber jede Woche zwei bis drei Tage am Stück eine Pause zu gönnen.

Manche befürchten obendrein, ein Dryuary führe nur dazu, dass die Teilnehmer sich in den verbleibenden elf Monaten des Jahres ins Koma saufen. Der Zeitrahmen für den alkohlfreien Januar kommt allerdings nicht von ungefähr. 1960 schrieb der amerikanische Schönheitschirurg Maxwell Maltz in seinem Buch „Psycho-Cybernetics“, es brauche 21 Tage, bis neues Verhalten zur Gewohnheit wird.

Seither geistern durch die Ratgeberwelt Zahlen, die sich auf etwa einen Monat eingependelt haben. Und dabei bleibt es, auch wenn eine britische Studie von 2009 zeigt, dass die Bildung neuer Gewohnheiten viel länger braucht – zwischen zwei und acht Monaten. Dennoch sieht es so aus, als könnte der gesundheitliche Wert eines Dryuary sich über den Kater am 2. Februar hinwegretten.

In einer 2016 in „Health Psychology“ veröffentlichten Umfrage unter 857 britischen Januar-Abstinz-Interessierten stellte sich nicht nur heraus, dass 64 Prozent bis zum Ende des Monats durchhielten. Auch sechs Monate später tranken sie noch signifikant seltener und dann auch weniger als zuvor. Eine positive Wirkung zeigte sich selbst bei denjenigen, die nicht den ganzen Monat durchgehalten hatten. Und nur wenige schauten nach ihrer Abstinenzphase erst mal so richtig tief ins Glas.

In New York geht ausgerechnet ein Deutscher auf Nummer Sicher: Tobias van Schneider nahm sich Ende 2014 vor, auf Alkohol und Kaffee zu verzichten. Zwei Jahre später schrieb der bärtige Designer auf, was daraufhin geschah. Sein Punkt 1: Er spare etwa 1000 Dollar im Monat. Nicht nur in New York geht die Blaue Stunde nämlich auch ganz schön ins Geld.