„Kinder und Jugendliche vor manipulativer Werbung schützen“

„Auch wenn Krankheiten immer früher erkannt und besser geheilt werden können: Jeder bleibt mit einer gesunden Lebensführung maßgeblich selbst dafür verantwortlich, von chronischen Krankheiten verschont zu werden“, sagt die Gesundheitsexpertin der Schwenninger Krankenkasse, Tanja Katrin Hantke weiter. Die Medizinerin vermisst insbesondere bei Jugendlichen das Bewusstsein für Gesundheitsvorsorge.

„Die Weltgesundheitsorganisation fordert bereits seit langem ein Bündel an wirksamen Maßnahmen gegen Fehlernährung und Übergewicht. Kinder und Jugendliche müssen vor manipulativer Werbung für ungesundes Essen gesetzlich geschützt werden, damit sie nicht von klein auf ungesundes Essverhalten lernen“, fordert Foodwatch-Experte Huizinga.

„Wir brauchen endlich eine verständliche Nährwertkennzeichnung in Ampelfarben, damit wir auf einen Blick im Supermarkt Produkte vergleichen können“, ergänzt Huizinga. „Und die Getränke-Industrie muss weniger Zucker in ihre Produkte mischen – mit einer Sonderabgabe für besonders zuckerreiche Getränke kann das erreicht werden.“ Bislang seien leider alle Versuche in der Politik, das umzusetzen, am Widerstand der Lebensmittelindustrie gescheitert.