 Falkensteins Weinprobe: Düfte des Südens

Ein Pfingsterlebnis der besonderen Art hatte der junge Cosimo Taurino in den 60er-Jahren. Er studierte damals Pharmazie in Padua. In einer Trattoria trank er den angepriesenen Wein des Hauses. Er hätte jeden Eid geleistet, dass der Schoppen einen nicht unbeträchtlichen Anteil Negroamaro enthielt.

Pit Falkenstein (Weinredakteur beim Handelsblatt)