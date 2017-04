Beim ersten Test auf der Fitness-Messe Fibo sind wir durchgefallen: 22 Fußballfelder ablaufen und dabei mehr als 1000 Aussteller anschauen? Unmöglich! Rund zehn Kilometer vor, während und nach der Messe zählte unser Schrittzähler am Ende aber doch. Voll bestätigen können wir angesichts der gesammelten Eindrücke das Fazit der Fibo-Organisatoren: „Der Fitnessmarkt boomt.“

Mehr als 150.000 Menschen strömten an vier Tagen in die Messe. Vor allem am Samstag war das Interesse gewaltig: Gedrängel, Gerangel und ohrenbetäubender Lärm, vor allem da, wo die Stars der sozialen Medien auftraten. Die längste Schlange bildete sich bei Sophia Thiel. Die junge Frau ist bekannt durch Videos auf Youtube und intensive Fernsehwerbung für ihr Fitness-Programm.

Ihr Geschäftsmodell: Die Bikini-Figur in drei Monaten. Sie selbst hat das als Teenager geschafft, und das erzählt sie immer wieder und mit vielen Bildern in zahlreichen Postings und Newslettern. Einer trudelte sogar noch am Samstag im Handelsblatt-Postfach des Autors ein: „Fit in den Sommer – jetzt geht’s los!“, heißt es da.

Nicht ganz passend geht es weiter: „Thom, starte heute gemeinsam mit vielen Anderen in mein Online-Programm. So wirst du in 12 Wochen fit für den Strand und kannst zum Sommerbeginn deinen Bikini-Body präsentieren.“ Das ist gar kein Ziel des Autors, aber offenbar der Traum vieler junger Frauen, wie man auf der Messe sehen konnte.

Stundenlang standen hunderte ihrer Fans in der Schlange für ein Date mit Sophia Thiel. Wer es schaffte, wurde begrüßt wie die beste Freundin – mit einer Umarmung und ein paar netten Worten. Anschließend folgte meist ein Selfie mit Sophia und bei Bedarf ein Autogramm. Für solch einen Messe-Marathon muss man wirklich richtig fit sein.

Dass angesichts so vieler wartender Fans keine Zeit für Interviews war, versteht sich fast von selbst. Sophia Thiel war beileibe nicht der einzige Social-Media-Star, der derart belagert wurde. Einige andere nahmen sich dennoch Zeit für Interviews und verrieten ihre Fitness-Tipps für Manager. Und das sind: Ein Instagram-Guru, ein Oberleutnant, eine TV-Show-Siegerin, ein Professor und ein US-Fitness-Star.