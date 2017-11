 Fit ins Büro: Wie sehr sich ein Dienstrad lohnt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

E-Bike Mit dem Fahrrad ins Büro? Das geht mit einem E-Bike schnell und angenehm. Immer mehr Unternehmen bieten daher auch Dienstrad-Modelle an. (Foto: obs)

DüsseldorfFahrradfahren liegt im Trend und ist ein guter Ausgleich zur meist sitzenden Tätigkeit im Büro. Es ist daher sinnvoll, darüber nachzudenken, mit dem Rad statt mit Auto oder Bahn zur Arbeit zu fahren. Das ist im Zeitalter des Fahrrads mit Elektromotor (E-Bike) wesentlich angenehmer als noch vor einigen Jahren.

Ein Beispiel: Wer am Niederrhein aus dem Kreis Neuss 17 Kilometer mit dem herkömmlichen Rad nach Düsseldorf fährt, ist hinterher entweder durchgeschwitzt oder deutlich mehr als eine Stunde unterwegs gewesen. Mit dem E-Bike ist die gleiche Strecke dagegen locker und ohne Schweißausbrüche in 40 bis 45 Minuten machbar, was nur wenige Minuten langsamer ist als mit der Bahn.

Solche Pendler-Alternativen zu fördern, ist also eine gute Idee: Verkehrs- und umweltpolitisch genauso wie mit Blick auf die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter. Denn wer oft an der frischen Luft ist und sich bewegt, ist erfahrungsgemäß auch weniger krank. Viele tausend Arbeitgeber fördern deshalb – und wegen zusätzlicher kleiner Steuervorteile – ein Dienstrad-Modell.

Worauf man beim E-Bike-Kauf achten sollte Kauf beim Fachhändler E-Bikes sollte man nur beim guten Fachhändler mit eigener Werkstatt kaufen. Nicht nur wegen der Beratung, sondern auch, weil der Fachhändler das Rad repariert. Pedelecs sind Hightech-Produkte, die man nur noch schwer selbst reparieren kann.

Defekte Akkus Defekte Akkus darf man nicht per Post zurückschicken. Umso mehr ist man auf einen Fachhändler angewiesen.

Kettenschaltung Ein Tipp der für Bikes und E-Bikes gleichermaßen gilt: Eine Kettenschaltung benötigt mehr Wartungsaufwand als Nabenschaltungen.

Ein Blick auf den Akku Beim Kauf sollten Sie einen Blick auf Antriebseinheit und Akku werfen. Wenn Sie längere Wochenendtouren planen, sollte der Akku eine entsprechende Reichweite haben.

Motorposition bedenken Auch die Position von Motor und Akku ist zu bedenken. Nichts falsch machen kann man beim Mittelmotor, da er die Gewichtsverteilung beim Fahrrad nicht verändert.

Einkaufen mit dem Rad Wer sein Rad zum Einkaufen nutzt, achtet darauf, dass der Akku nicht auf dem Gepäckträger sitzt. Wird nämlich darauf noch der Einkaufskorb gesetzt, dann liegt der Schwerpunkt relativ hoch, was wiederum der Fahrstabilität nicht zugute kommt.

Problemlose Teilladung Die weit verbreiteten Lithiumionen-Akkus vertragen auch problemlos Teilladungen. Sie können den Akku beispielsweise also auch dann aufladen, wenn er noch zu 30 Prozent geladen ist.

Längere Nichtnutzung Ein Tipp des ADFC: Wenn Sie das E-Bike über längere Zeit nicht nutzen, dann sollten Sie den Akku kühl lagern (zwischen zehn und 15 Grad Celsius) und den Ladestatus etwa bei 60 Prozent halten.

Fahren im Winter Wie alle Batterieprodukte mögen auch die Lithiumionen-Akkus weder extreme Kälte noch starke Hitze. Wenn Sie das Bike auch im Winter bei Temperaturen unter null nutzen, sollten Sie den Akku nach beendeter Fahrt mit ins Haus nehmen.

Fahren im Sommer Auch die Radtour an einem heißen Sommertag kann für den Akku zur Belastung werden. Parken Sie das Fahrrad deshalb nicht in der prallen Sonne, stellen Sie es in den Schatten.

Schwere Pedelecs Pedelecs oder E-Bikes wiegen wesentlich mehr als Fahrräder. Die meisten bringen zwischen 22 und 25 Kilo auf die Waage. Wer sein Bike also täglich in den Fahrradkeller oder in die Wohnung schleppen muss, sollte das Gewicht bedenken.

Sicherheit geht vor Pedelecs sind meist schneller als Fahrräder. Deshalb bitte einen Helm tragen - und Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer sollte selbstverständlich sein.

Der Arbeitnehmer erhält dabei über ein Leasing-Modell per Gehaltsumwandlung ein Fahrrad, das er drei Jahre abbezahlen und danach für einen niedrigen Restpreis fest erwerben kann. Wer den Vorteil gegenüber dem Direktkauf wissen will, kann dies über Rechner persönlich für sich ausrechnen. Einer davon ist der Vorteilsrechner des Marktführers Jobrad.



Bei der Entscheidung sollten Interessenten allerdings auf einige Feinheiten achten. Der Rechner ist so voreingestellt, dass er beim ersten Versuch, einem Fahrrad im Wert von 750 Euro bei einem Einkommen von 3500 Euro, einen Vorteil gegenüber dem Direktkauf von mehr als 34 Prozent auswirft.

Wenn man dagegen den Kaufpreis des Fahrrads auf 2500 Euro erhöht – ein realistischer Preis für ein gutes E-Bike – sinkt der Vorteil bereits auf 26 Prozent. Weitere wichtige Stellschrauben sind das Einkommen und die Steuerklasse. Bei einem Einkommen von 6500 Euro und einem Kaufpreis von 5000 Euro sinkt der prozentuale Vorteil in Steuerklasse 3 beispielsweise auf 18 Prozent