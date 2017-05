Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Das wird anstrengend“

Eine Handsäge Ob Tim Wiese damit schneller einen Baumstamm durchsägen kann als sein Konkurrent mit einer Motorsäge?

Das Interview mit Tim Wiese im Vorfeld des Wettbewerbs ist ein Erlebnis der besonderen Art. Ganz cool sitzt er vor der Kamera und beantwortet Fragen: „Das wird anstrengend, ja, aber muss man auch wendig sein.“ Der Traktor, auf dem Kontrahent Kraemer sitzt, ist das womöglich nicht. Wiese glaubt daher, dass er sowohl beim Mähen als auch beim Sensen gute Chancen hat.

„Der einzige Wettbewerb, wo er mich vielleicht schlägt, ist das Sägen“, glaubt er. Das sei sehr schwer für ihn. Mit der Sense habe er aber wohl gute Chancen, allerdings muss er die Sensentechnik in den nächsten Tagen noch üben. Denn so einfach, wie es scheint, ist der Umgang mit einer Sense keineswegs.

Gewinnt der nach wie vor durchtrainierte Tim Wiese gegen den Tuningfreak Jean Piere Kraemer? „Ich hoffe“, antwortet er. Und falls er doch verliert, wäre das nicht weiter tragisch. Sein Anreiz: Je mehr er mäht, senst und sägt, umso mehr Geld fließt an das Kinder-Hospiz Sternenbrücke in Hamburg.

Die Idee zu dem Duell entstand übrigens im Internet. Kraemer hatte einem Rasenmäher in seiner Tuning-Werkstatt einen neuen Look verpasst. Das dokumentierte Kraemer auf Youtube. Tim Wiese sah es und stichelte gegen die Aktion. Die Folge waren jede Menge negative Kommentare gegen Wiese von den Fans des Youtube-Stars Kraemer.

Das wiederum war die perfekte Vorlage für den Landmaschinenhersteller McCulloch, der den Wettkampf der beiden Promis anregte, sponsert und so seine Produkte gleich in mehrfacher Hinsicht ins Gespräch bringen kann. Wiese spielt da brav mit und schreibt nach dem Interview auch noch schnell drei Autogrammkarten, die der Sponsor eigens für ihn drucken ließ.

In den sozialen Medien sind solche und ähnliche Aktionen übrigens an der Tagesordnung. Viele Akteure mit einer vier- bis fünfstelligen Zahl von Followern verdienen so bereits nebenbei ein paar Euro. Je größer die Popularität eines Akteurs auf Facebook, Instagram oder Youtube ist, umso besser lässt sich mit dieser Bekanntheit richtig Geld verdienen.