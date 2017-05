 Fitness: Warum Tim Wiese Rasen mäht

Tim Wiese Mit der Sense will er schnell mähen als sein Konkurrent mit einer Maschine.

KölnTim Wiese war einmal einer der besten deutschen Torhüter im Fußball. 2010 nahm er sogar an der Weltmeisterschaft teil. 2012 wechselte er von Werder Bremen zur TSG Hoffenheim, wo er zwar viele Millionen verdiente, aber nicht mehr besonders oft spielte. Den hochdotierten Vertrag schöpfte er aus, hielt sich fit – und entdeckte das Bodybuilding für sich. Nun überlegt der inzwischen 35 Jahre alte Sportler seit ungefähr einem Jahr, was er künftig tun soll.

Ist Wrestling eine Möglichkeit? Da machte er einen Schaukampf, aber noch immer hat er keinen Vertrag. „Die Amerikaner wollen, dass ich in die USA ziehe und da meine Ausbildung mache. Damit bin ich aber noch nicht zufrieden“, sagt er bei einem Treffen in Köln. Das werde aber bald klar sein. Es klingt durch: Jenseits des großen Teichs eine Wrestling-Lehre zu machen, das passt ihm nicht.

Was könnte er sonst tun? Eine Möglichkeit wäre, Sportevents zu organisieren. Er nennt das „World of Wiese“, im August findet eine Veranstaltung in Duisburg statt. „Darauf konzentriere ich mich“, sagt er. „Da suche ich die besten Sportler Deutschlands. Sie müssen konditionell stark sein sowie Kraft, Technik und Koordination haben. Da kommen nur die Cracks hin, das ist unheimlich hart.“

Die Fußball-Karriere von Tim Wiese Torhüter: 1999-2002 SC Fortuna Köln, 27 Spiele (0 Tore)

2002-2005 1. FC Kaiserslautern, 65 Spiele (0 Tore)

2005-2012 SV Werder Bremen, 194 Spiele (0 Tore)

2012-2016 TSG 1899 Hoffenheim, 10 Spiele (0 Tore)

Er selbst würde das Zugpferd sein, wohl nicht nur sprichwörtlich, sondern auch buchstäblich. Keine schlechte Idee, denn solche Veranstaltungen liegen im Trend. Die Experten von Nielsen Sport halten die Kombination von Sport und Unterhaltung für zukunftsweisend. Ob solch ein Spektakel ankommt, probiert er am kommenden Mittwoch, dem 10. Mai, nun gleich selbst mal aus – auf einer Wiese in seiner Geburtsstadt Bergisch-Gladbach.

Da will er mähen, sensen und sägen, so schnell er kann – und vor allem etwas besser sein als ein bekannter Internetstar, der Youtuber Jean Pierre Kraemer. Der Moderator und Unternehmer aus Dortmund setzt im Wettkampf auf Maschinen, Tim Wiese dagegen ganz konventionell auf Handgeräte. „Duell der Maschinen“, nennen beide das.

Dieser Titel hat einen Bezug zum Wrestling, wo Wiese als „The Machine“ in einem Schaukampf aufgetreten ist. In drei Disziplinen wollen sie um die Wette powern: Rasentraktor gegen Handmäher, Freischneider gegen Sense und Motorsäge gegen Handkettensäge. Die Geräte stellt der Landmaschinenhersteller McCulloch, der durch diese Aktion bekannter werden will. Der Erlös geht an bedürftige Kinder.