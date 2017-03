Gute Nacht! Nicht alle Deutschen schlafen so gut – der Job raubt vielen den Schlaf. (Foto: obs)

BerlinDie Deutschen schlafen weniger und schlechter. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der Krankenversicherung DAK hervor. Schlaflos in Deutschland heißt es also, in Anlehnung als die romantische Komödie „Schlaflos in Seattle“. Doch während seinerzeit die Liebe Tom Hanks den Schlaf raubte, ist in deutschen Haushalten etwas anderes Schuld: der Job.

Die Zustände in immer mehr deutschen Haushalten, die die Deutsche Angestelltenkrankenkasse (DAK) in ihrem aktuellen Gesundheitsreport thematisiert, sind alles andere als filmreif. Immer mehr Menschen haben hierzulande immer häufiger Probleme am Abend einzuschlafen, werden mitten in der Nacht wach und können nicht mehr einschlafen. Seit 2010 sind die Schlafstörungen bei Berufstätigen im Alter zwischen 35 und 65 um 66 Prozent gestiegen, hat die DAK ermittelt. Jeder zehnte Arbeitnehmer hat demnach inzwischen ernsthafte Schlafprobleme. Bei der Online-Befragung berichten 80 Prozent der Teilnehmer von Schlafproblemen.

Ob dabei gelegentlich auch Liebeskummer die Ursache ist, hat die drittgrößte deutsche Krankenkasse, die dafür eigens eine repräsentative Online-Befragung bei 5200 Erwerbstätigen beim Forsa Institut in Auftrag gab, nicht abgefragt. Sie fahndete gezielt nach Ursachen in der Arbeitswelt und wurde fündig. Fast ein Viertel der Arbeitnehmer (24,4 Prozent), die regelmäßig unter Schlaflosigkeit leiden, berichtet davon, häufig an der Grenze der Leistungsfähigkeit zu arbeiten.

Bei zwei Fünftel könnten wechselnde Arbeitszeiten der Grund sein: Sie arbeiten zwischen fünf und sieben Nachtschichten im Monat. 16,7 Prozent berichten von häufigem Termin- und Leistungsdruck. 16,6 Prozent berichten, das sie eigentlich vorgesehene Pausen wegen des hohen Arbeitsdrucks nicht nehmen können. Bei etwas mehr als einem Zehntel sind es vier oder mehr Überstunden pro Woche, die Auslöser für nächtliche Unruhe sein könnten.

Nicht schlafen können macht krank: Die Fehltage am Arbeitsplatz, die direkt auf Schlafstörungen zurückgeführt werden können, stiegen laut Report seit 2010 um rund 70 Prozent auf 3,86 Tage je 100 Versicherte. Dabei fallen Betroffene im Durchschnitt elf Tage aus. Die große Mehrheit der Befragten versucht alleine mit den Schlafproblemen zu Recht zu kommen. Nur 4,8 Prozent gingen deshalb im vergangenen Jahr zum Arzt. Selbst Erwerbstätige mit der schweren Schlafstörung Insomnie suchen meist keine Hilfe von außen: 70 Prozent von ihnen lassen sich nicht behandeln.