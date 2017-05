Reichweite zählt und zahlt sich in barer Münze zurück

Drei Netzköniginnen Drei Stars der Schönheitsbranche im Internet (von links): Shirin David (22), Dagi Bee (22) und Paola Maria (23). Zusammen haben sie auf der Bilderplattform Instagram mehr als zehn Millionen Fans. (Foto: Thomas Schmitt)

Auf der Glow in ihrer Heimatstadt Düsseldorf ist sie mit dem eigenen „Dagi-Shop“ angereist. Da verkauft sie alles, was mit ihrer Person zu tun hat: von Shirts und Kappen über Schmuck bis zu Tickets für Events, bei denen sie vielleicht selbst auftritt, vielleicht aber auch nur ihre Mitarbeiter kommen, um in ihrem Namen irgendwelche Klamotten zu verkaufen.

Derartige Verkaufsmöglichkeiten haben inzwischen auch etliche andere Stars der Szene aufgelegt, doch Dagi ist ihnen noch ein paar Schritte voraus. Ihre „Dagi-Shop Pop-Up Tour“ wird wie die Konzerttour eines Rockstars inszeniert. Tickets für inzwischen ein Dutzend Termine von Hamburg bis Wien gibt es „ab 2,19 Euro“.

Solche Eintrittskarten sind derart begehrt, dass bereits die Hälfte dieser zehnstündigen Shop-Events ausverkauft ist und für andere online nur noch Karten in Randzeiten erhältlich sind. Dagi Bee selbst befeuert dieses Geschäft, wo und wie es nur geht. „Da könnt ihr auch gerne mal hingehen“, sagte sie ganz unverblümt zu einem jungen Mann, der sie auf der Glow interviewte.

Kinder als Konsumenten: Was gilt rechtlich? Kaufwillige Klientel Längst haben auch Wirtschaftsbosse die lieben Kleinen für sich entdeckt und Werbeinhalte richten sich in zunehmendem Maße an Minderjährige. Die stellen nämlich eine außerordentlich kaufkräftige und kaufwillige Klientel dar. Doch wie sieht es auf der rechtlichen Seite aus, wenn Kinder zu Kunden werden?

Quelle: Arag

Geschäftsfähigkeit Kinder werden – juristisch gesehen – erst ab dem siebten Lebensjahr zum Konsumenten, da sie vorher geschäftsunfähig sind. Zwischen sieben und 18 Jahren können Fahrrad oder CD nur mit Einwilligung der Eltern erworben werden, soweit das jeweilige Objekt der Begierde nicht mit dem eigenen Taschengeld bezahlt wird.

Kinder als Kunden Wenn Jugendlichen Geld von Eltern, Onkel, Opa oder Oma zur freien Verfügung überlassen wurde, sind sie in der Lage, rechtlich wirksame Verträge abzuschließen. Die wirtschaftliche Bedeutung von Rechtsgeschäften Jugendlicher sollte nicht unterschätzt werden.

Bedeutung Gerade auf dem Land, wo die Schulen zentral und fernab vom Wohnort der Schüler sind, strömen täglich Hunderte von ihnen in die umliegenden Supermärkte, Imbissbuden und Geschäfte und nehmen über das ihnen zur Verfügung stehende Geld in großem Umfang am Rechtsleben teil.

Konto und Bankkarte Sogar Banken bewerben junge Jugendliche bereits mit einem entsprechenden Girokonto und einer Bankkarte für Barabhebungen. Natürlich müssen die Eltern auch in diesen Vertrag einwilligen und ihn unterzeichnen. Dabei sollten sie vor allem darauf achten, was der Jugendliche mit der Karte anstellen kann und darf.

Bestellen im Internet Sehr verlockend für Kinder und Jugendliche sind heutzutage die vielen Angebote im Internet. Nur allzu vorschnell sind hier Minderjährige bereit, online Verträge abzuschließen.

Unwirksame Aufträge Haben die Eltern nicht in die Verträge eingewilligt und genehmigen sie sie auch nicht nachträglich, sind die Verträge unwirksam, da keine oder eine nur beschränkte Geschäftsfähigkeit vorliegt.

Geld zurück Die Eltern können gegebenenfalls die Rückerstattung der Kaufsumme verlangen, müssen aber natürlich bereits zugeschickte Waren zurückgeben.

Widerrufsrecht Handelt es sich um einen sogenannten Fernabsatzvertrag, steht den Eltern außerdem ein Widerrufsrecht zu, das sie ausüben können, solange die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Bahntickets Wenn ein Kind die Erlaubnis hat, mit der Bahn zur Schule zu fahren und dabei vergisst, einen Fahrschein zu lösen, kann es der Verkehrsanbieter nicht zum erhöhten Beförderungsentgelt heranziehen. Die Einwilligung der Eltern umfasst nur den normalen Beförderungsvertrag, der den Erwerb einer Fahrkarte voraussetzt (AG Hamburg, Az.: 22 b C 708/85).

Relevante Rechtsvorschriften § 104 BGB: Geschäftsunfähig ist, wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat.

§ 105 BGB: Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig.

§ 106 BGB: Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt.

§ 107 BGB: Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.

§ 108 BGB: Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, so hängt die Wirksamkeit des Vertrages von der Genehmigung des Vertreters ab.

Die genauso charmante wie geschäftstüchtige Düsseldorferin, die erst 22 Jahre alt ist, nimmt damit die nächste Karrierestufe. Vor allem durch Youtube hat sie sich selbst in nur vier Jahren in der Mode- und Kosmetikbranche zu einer Marke für ein Millionenpublikum gemausert. Diese Popularität nutzt sie nun, um das Unternehmen rund um ihre Person auszubauen.

Auch andere, die ähnlich berühmt sind, wachsen auf diese Weise. Interessant dabei ist, dass die Stars der Szene fast alles machen können, was sie wollen. Sie haben so viele treue und hingebungsvolle Fans, die ihnen auch weiter folgen, selbst wenn mal etwas daneben geht. Das ist zuletzt etwa Bianca Heinicke passiert, besser bekannt als „Bibis Beauty Palace“.

Auf Youtube hat sie 4,47 Millionen Abonnenten, also noch mehr als Dagi Bee. Doch ihr jüngster Streich, ein Pop-Song, polarisierte extrem. Über das Lied senkten mehr als 2,1 Millionen Internetnutzer den Daumen - ein ungewöhnlich hoher Wert auf Youtube. Nur gut 327.000 mögen das den Song. Da zeigt sich ein krasses Missverhältnis, das in den sozialen Netzwerken ungewöhnlich ist.

Bibi kann sich allerdings damit trösten, dass auch diese Aktion ihre Bekanntheit weiter gesteigert hat. Immerhin hat ihr Video mit dem Song „How it is (wap bap …)“ mehr als 34 Millionen Aufrufe – was fantastisch ist. Und letztlich gilt in den sozialen Netzwerken: Reichweite zählt. Und zahlt sich über kurz oder lang in barer Münze zurück.