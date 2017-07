Die Margen sind geringer, als gedacht

Champagner-Verkostung Champagner aus großen Häuser wurden geöffnet: Unter anderem Bollinger, Pommery und Charles Heidsick. (Foto: Uta Wagner)

Am Ende steht ein ähnliches Preisniveau bei allen. Für bis zu sieben Euro das Kilo verkaufen die Winzer ihre Champagnertrauben, die zudem auch noch per Hand geerntet werden. Hinzu kommt etwa noch die verantwortungsvolle Aufgabe des Kellermeisters, der über Jahre hinweg aus verschiedenen Weinen die gleiche Stilistik bei den Basis-Champagnern und insgesamt natürlich eine hohe Qualität gewährleisten muss.

„Erzählen sie das mal dem Weinbauern in der Pfalz oder dem Rioja“, so der Experte. Die bekämen oftmals für die gleiche Menge gerade einmal 30 Cent. So können die Weinbauern der Champagne oft sehr gut von dem Geschäft leben, selbst wenn, wie Josephi betont, die Margen im Verkauf gering sind.

Geringe Margen, ausgerechnet beim Synonym für Luxusgüter? „Ihr macht doch ein geniales Marketing“, so eine Zwischenbemerkung aus dem Publikum. Doch die Rechnung, die Josephi aufmacht, wirkt stimmig: Die hohen Traubenpreise, die Schaumweinsteuer in Deutschland, die Flasche, Etikett, Korken, Transport. Hinzu kommen Ausfallrisiken und die Kapitalbindung durch lange Lagerzeiten. Denn was heute geerntet wird, ist erst in Jahren ein verkaufsfähiger Champagner. Bei den großen Häusern liegen Millionen Flaschen in den Kellern.

Und so ist der Durchschnittspreis hoch, die Gewinnspanne aber eben gering. Das könnte die erwartet steigende Nachfrage in den kommenden Jahren noch etwas zugunsten der Champagnerhersteller korrigieren. So haben sich die Prognosen hinsichtlich der asiatischen Absatzmärkte zwar nicht erfüllt, in China, Taiwan und Hongkong werden zusammen pro Jahr etwa nur vier Millionen Flaschen absetzt. Einzelne Häuser produzieren 16 Millionen Flaschen und mehr.

Die neun Champagner, die während der Veranstaltung verkostet wurden 1. Nicolas Feuillatte Brut Reserve Nicolas Feullaitte ist die Nummer eins aus dem Champagner-Markt: 16 Millionen Flaschen produziert die Genossenschaft, in den Kellern lagern weitere 33 Millionen Flaschen. Aufgrund des hohen Volumens ist es schwierig, von einer einheitlichen Linie bei diesen zu reden, zumal die Trauben aus 130 verschiedenen Gemeinden stammen. Der Brut Reserve ist sehr frisch und fruchtig, lag drei Jahre auf der Hefe. Rebsorten: 40 Prozent Pinot Noir, 40 Prozent Pinot Meunier, 20 Prozent Chardonnay. Dosage 93, g/l.

2. Bollinger Special Cuvèe Bollinger ist die Champagne-Marke, die in James-Bond-Filmen getrunken wird. Ein Werbe-Deal, den das Haus noch nie bereut hat. Joseph Bollinger, ein Deutscher aus Württemberg, hat dieses Champagnerhaus 1829 gegründet. Das Haus ist Pinot-Noir-Spezialist. Die Reserveweine werden übrigens in Magnumflaschen gelagert. Es sind schwere, füllig Champagner, rauchiges Aroma, oft nach Haselnuss duftend. Der Special Cuvèe lag drei Jahre auf der Hefe. Rebsorten: 50 Prozent Pinot Noir, 50 Prozent Chardonnay. Dosage 8 bis 9 g/l.

3. Charles Heidsick Brut Reserve Das ist das jüngste der drei Heidsick-Häuser in der Champagne. Lange Zeit hatte das Champagne-Gut keinen eigenen Weinberg, jetzt verfügt man über 30 Hektar in Ambonnay, Bouzy und Oger. Sämtliche Weine besitzen Röstaromen. Der Brut Reservé lang mindeste sechs Jahre aus der Hefe, hat feine rauchige Noten, Brioche und Brotkruste, reife Frucht, feine Frische, klar, füllig und lang bei dezenter Süße. Rebsorten: jeweils 33 Prozent Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay. Dosage 11,9 g/l.

4. Jacques Picard – Blanc de Blanc Roger Picard belegte nach dem zweiten Weltkrieg wieder den Weinberg und pflanzte Reben, sein John Jacques begann in den sechziger Jahren mit der Selbstvermarktung. Der Blanc de Blanc (Champagner aus weißen Reben) wurde sechs Monate im Fass ausgebaut und lag fünf Jahre auf der Hefe. Rebsorte: 100 Prozent Chardonnay. Pikante Gewürznoten und unkomplizierte Frucht, füllig und saftig. Dosage 8g/l.

5. Pommery Summertime – Blanc de Blanc Eines der großen Champagnerhäuser, das rund fünf Millionen Flaschen jährlich produziert. Seit einigen Jahren sind sogenannte Champagner für die verschiedenen Jahreszeiten Sommer, Frühling und Winter. Der Stil des Hauses sind frische, straffe, stilreine Champagner herzustellen – mit einer jungen Frucht und einer unverkennbaren Stahligkeit. Der Blanc de Blanc reifte mindestens drei Jahre auf der Hefe. Rebsorte: 100 Prozent Chardonnay. Dosage 9,7 l.

6. Franck Bonville – Brut Millesime Grand Cru 2012 Das Haus stellt sehr kräftige, konzentrierte und füllige Champagner her. Die Trauben reiften vier Jahre lang auf der Hefe. Rebsorte: 100 Prozent Chardonnay, alle aus dem Jahrgang 2012. Dosage 8g/l.

7. Lallier Grand Rosé Brut 1996 wurde das Champagnerhaus gegründet und 2004 von Francis Tribaut übernommen. Ein frischer und fruchtbetonter Rosé, harmonisch und zupackend mit Biss und Frische im Abgang. Erzeugungsmethode: Saigneé, Rebsorten: 65 Prozent Pinot Noir, 35 Prozent Chardonnay. Dosage: 8g/l.

8. De Saint Gall - Brut Rosé De Saint Gall stammt von der Genossenschaft Union Champagne und zählt auch zu den jüngsten und zu den Aufsteigermarken in der Champagne. Die Trauben reiften mehr als zwei Jahre auf der Hefe, die Erzeugungsmethode ist Assemblage. Rebsorten: 50 Prozent Chardonnay, 50 Prozent Pinot Noir (davon 33 Prozent als Weißwein vinifiziert und 17 Prozent Pinot Noir Grand Cru als Rotwein) Dosage 9,2 g/l.

9. Boizel Rosé Die Schatzkammer des Hauses ist mit mehreren undegorgierten Weinen aus dem 19. Jahrhundert in der Champagne einzigartig. Es werden Trauben aus 50 verschiedenen Gemeinden gekauft. Fruchtig und frisch, großzügig und gut strukturiert. Erzeugungsmethode: Assemblage, Rebsorten: 50 Prozent Pinot Noir, 30 Prozent Pinot Meunier, 20 Prozent Chardonnay. Dosage 8g/l.

Aber die Hoffnung liegt auf Märkten wie Deutschland. 400 Millionen Flaschen Schaumwein werden hier jedes Jahr abgesetzt, davon aber nur etwa drei Prozent Champagner. Das ist einerseits eine Frage der „Preissensitivität“ hierzulande, aber auch des Geschmacks: „Den Deutschen ist Champagner oft schlicht zu trocken.“ Angebote von Discountern könnten dabei neue Käufergruppen erschließen. Allerdings, sagte Josephi, könne bei der Preisentwicklung nicht davon ausgegangen werden, dass es in zehn Jahren noch eine Flasche Champagner für 12,99 Euro im Discounter-Regal gäbe. Auf der anderen Seite, das spricht der Experte nur ungern an, ist der Konkurrenzdruck durch champagnerartige Schaumweine und Prosecco nicht zu unterschätzen.

Die Ausfallrisiken haben sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Zwei Weltkriege hat die Champagne überstanden, „als Schlachtfeld“, wie Josephi anmerkte. Der bisher letzte Rückschlag war die weltweite Finanzkrise und deren Spätfolgen. So leidet die Branche auf ihrem zweitwichtigsten Markt, Großbritannien, weniger unter dem Brexit, als unter Wechselkurseffekten – und dem zurückhaltenden Konsumverhalten der Londoner Finanzbranche.

Aber macht den Champagner nun glücklich oder braucht es glückliche Champagnertrinker? „Champagner braucht kaufkräftige Trinkerinnen und Trinker“, räumte Josephi ein. Und es brauche eine positive Stimmung, Lebenslust. Daran habe es in Frankreich in den vergangenen Jahren gemangelt, so Josephi. „Das wird sich jetzt hoffentlich ändern“, sagte er lachend. Das Publikum zeigte sich dann ebenfalls positiv gestimmt, diskutierte nicht nur fleißig mit – es stieß auch fleißig an.



