Die deutschen Schaumwein-Weltmeister

Beim Probieren von Rosé-Champagner zeigen sich zwei Grundstilistiken: Auf der einen Seite frisch-fruchtige Cuvées, bei denen die Rebsorte Pinot Noir dominiert und Aromen von roten Früchten zeigen. Sie sind säureärmer, fülliger und leichter zugänglich als weiße Cuvées.

Auf der anderen Seite sind eher weinige, komplexe Rosés zu finden. Sie sind kraftvoller, werden häufig aus Trauben eines Jahrgangs hergestellt und entsprechend als „Millesime-Champagner“ verkauft.

Üblicherweise werden für die Champagner-Herstellung Trauben verschiedener Jahrgänge genommen. Denn Ziel der Produzenten ist es, die meisten ihrer Champagner Jahr für Jahr mit ähnlicher Qualität auf den Markt zu bringen. Anders ist es bei den edlen Tropfen mit Jahrgangszeichnung auf dem Etikett. Dafür werden nur Trauben eines Jahrgangs genommen.

Der Verwenden von mehreren Jahrgängen für einen Champagner hat einen weiteren Vorteil: Jahrgangsschwankungen fallen nicht so stark ins Gewicht. So brachte die Ernte im Jahr 2016 den Winzern dort nur wenig Ertrag. Was aber kein so großes Problem ist, da die Champagner oft aus den Ernten der vergangenen fünf Jahre hergestellt werden. „Es gibt keinen Champagner-Engpass“, meint Josephi. „Dafür war die Erntemenge in den Jahren zuvor deutlich höher“.

Empfehlenswerte Rosé-Schaumweine AR Lenoble Champagner AR Lenoble, Rosé Terroirs, Herstellungsart: Assemblage, 88 Prozent Chardonnay und 12 Prozent Pinot Noir, intensives rotes Beerenaroma, am Gaumen aromatisch, frisch, vielschichtig, elegant, trocken. Endverbraucherpreis: 44 Euro

Laurent-Perrier Champagner Laurent-Perrier, Cuvée Rosé, Herstellungsart Saignee, 100 Prozent Pinot Noir, intensives rotes Beerenaroma, durch die lange Zeit auf der Hefe (vier Jahre) sehr komplexe Noten. Endverbraucherpreis: 68 Euro

Palmer & Co Champagner Palmer & Co, Rosé Reserve, Herstellungsart Assemblage, 50 Prozent Chardonnay, 40 Prozent Pinot Noir, 10 Prozent Meunier, 15 Prozent Rotwein im Barrique ausgebaut. Feine Noten von Walderdbeeren. Endverbraucherpreis: 45 Euro

Pol Roger Champagner-Produzent Pol Roger, Rose 2006, Herstellungsart Assemblage, 40 Prozent Chardonnay, 60 Prozent Pinot Noir, 15 Prozent Rotwein aus Pinot Noir, sieben Jahre auf der Hefe, edler Jahrgangs-Rosé mit einem verführerischen Bouquet, Noten von Orangen und Beeren. Endverbraucherpreis: 80 Euro

Louis Roederer Champagner-Produzent Louis Roederer, Brut Vintage 2011, Herstellungsart Assemblage, 38 Prozent Chardonnay, 62 Prozent Pinot Noir, 20 Prozent des Weines im Holz ausgebaut, vier Jahre auf der Hefe. Ein typischer Roederer: stählern und lang anhaltend, Endverbraucherpreis: 80 Euro

Bouvet Ladubay Bouvet Ladubay, Loire, Trésor Rose Brut, 100 Prozent Cabernet Franc, frischer und fruchtiger als ein Champagner mit seinen Hefenoten, fruchtig-würzige Aromen aufgrund des langen Hefelagers. Endverbraucherpreis: 16 Euro.

Reichsrat von Buhl Reichsrat von Buhl, Pfalz, Rosé brut 2014, 100 Prozent Spätburgunder, finessenreich nach roten Beeren duftend und eine markante Hefewürze. Endverbraucherpreis 19 Euro

Derbusco Cives Derbusco Cives, Rosé Brut 2011, Franciacorta Region Lombardei, 100 Prozent Pinot Noir, feine Fruchtaromatik mit Eleganz und Frische. Endverbraucherpreis 31 Euro

Die 34.300 Hektar große Champagne-Region ist für Frankreich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und - im Gegensatz zu manch anderen Branchen - in einem sehr guten Zustand. 2015 verkauften die rund 15.800 Winzer und 150 Genossenschaften in der Champagne 312,5 Millionen Flaschen. Davon gehen rund 48 Prozent in den Export - vor allem nach Großbritannien, das 34 Millionen Flaschen 2015 importiert hat. Danach folgen die USA mit 20 Millionen und Deutschland mit 11,9 Millionen Flaschen. Gegenüber 2014 bedeutet diese Zahl hierzulande aber einen Rückgang von 5,5 Prozent. Zwar sind die Deutschen in punkto Verbrauch Schaumwein-Weltmeister. Doch der Markt gilt als sehr preissensitiv. Prickelnd, aber billig lautet die Devise.



Wie begehrt Champagner ist, lässt sich auch an zwei anderen Preisen ablesen: Für die Grundstücke und für die Trauben. In den begehrtesten Lagen kostet ein Hektar Reben mehr als eine Million Euro, tendiert mittlerweile sogar in Richtung zwei Millionen Euro. Und für ein Kilo hochwertiger Trauben werden teilweise mehr als sieben Euro bezahlt. In manch anderen Anbaugebieten liegt dieser Preis bei unter einem Euro.