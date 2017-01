"Mein Weingeschmack hat sich sehr verändert"

Was machen Sie anders?

Mit einem Kollegen reise ich zum Beispiel in verschiedene Regionen in Europa, um Weingüter zu besuchen und die dortigen Weine zu verkosten. Wir nennen es „Weinlakai Dienstreise“. Daran lassen wir unsere Leser per Blog und Social Media teilhaben. Die besten Weine suche ich anschließend per Blindverkostung zuhause aus. Das Konzept werden wir noch ausbauen.

Wie denn?

Ich bin gerade mit meinen Empfehlungen vom Weinhändler Vipino zu Wine in Black gewechselt. Der Online-Shop mit seinem umfangreichen Kundenkreis bietet mir technisch bessere Möglichkeiten, meine Empfehlungen und die Dienstreisen dort zu präsentieren. Zudem hat Wine in Black eine größere Reichweite und ist europaweit präsent. Ich habe auch Leser in Österreich und der Schweiz.

Wie würden Sie Ihren Weingeschmack beschreiben?

Der hat sich im Laufe der Jahre sehr verändert, eine eher klassische Entwicklung. Früher gefielen mir sehr fruchtige Weine, die längere Zeit im Holzfass reifen. Aus der jetzigen Sicht eher Fruchtbomben. Mittlerweile stehen feine, elegante Weine ganz oben auf meiner Liste. Weine, die im neuen Holz reifen, gefallen mir gar nicht mehr.

Wie sind sie auf den Namen Weinlakai gekommen?

Ich bin halt immer im Dienste des guten Geschmacks unterwegs – daher auch die „Dienstreise“. Aber Scherz beiseite: Ich sehe eine Weinempfehlung als Service an. Sie richten sich an diejenigen, die im Fachhandel oder im Supermarkt vor einem Weinregal stehen und nicht wissen, was Sie kaufen sollen. Und erst recht nicht warum! Meine Tipps sind daher auch nicht so cool, hip oder trendy wie bei manchem Blogger. Ich will mit meinen Weinvorstellungen erreichen, dass meine Leser ihren eigenen Geschmack besser kennenlernen und Lust auf mehr Wein bekommen. Das ist mir wichtiger.



Herr Treppenhauser, vielen Dank für das Gespräch.