 Kantinenkritik Erste Group in Wien: Ferner Osten am Wiener Hauptbahnhof

Blick ins „Iki“ Auch externe Besucher kommen gerne – vor allem abends. (Foto: Andreas Jakwerth für Handelsblatt Magazin)

WienMit einer Kantine hat das „Iki“ eigentlich so wenig zu tun wie ein Luxushotel mit einer Jugendherberge. Das asiatische Restaurant auf dem nagelneuen, gläsernen Campus der Erste Group am Wiener Hauptbahnhof ist das kulinarische Aushängeschild des auf Österreich und Osteuropa spezialisierten Finanzkonzerns. In der lang gezogenen Halle mit ihrer hohen Glasfront stehen Sitzbänke in Pastellfarben und weiße Rundtische mit schwarzen Sesseln. Von der Decke schweben bronzene Leuchten herab, die aus dem Palast der Republik stammen könnten. Der Ausblick ist derzeit bescheiden, gegenüber entsteht ein Bürohochhaus. Aber die Besucher blicken hier ohnehin lieber auf den Teller.

Das kulinarische Konzept entstand aus der Zusammenarbeit mit dem in Wien beliebten, Japan-inspirierten „Mochi“-Restaurant. Als Starter serviert die Küche Sojabohnen, die mit frischem Meerrettich sehr schmackhaft sind. Der eigentliche Menü-Auftakt: „Ponzu Wakame“, ein Seetangsalat mit Gurke, Avocado und Miso – ein Genuss. Als Hauptgang wird gegrilltes Lachsfilet serviert, das mit eingelegten Sesam-Gurken und der Teriyaki-Sauce wunderbar harmoniert, aber mit etwas zu viel Reis auf den Teller kommt. Das Finale liefert ein Mochi-Eis-Trio.

Dieser Text ist entnommen aus dem Handelsblatt Magazin N° 5 – Oktober 2017. Weitere Themen im neuen Heft sind u.a.:

Family Business: Die Geschwister Etro über die Licht- und Schattenseiten von Familienfirmen und die Zukunft ihrer bunten Paisley-Muster in der Instagram-Ära.

Gefallene Engel: Wie Victoria's Secret zum Multi-Milliarden-Imperium werden konnte – und nun seine Investoren beunruhigt.

Rock my Home: Ein Blick in die privaten Refugien musikalischer Weltstars.

Jetzt lesen: Den Digitalpass vier Wochen gratis testen und das komplette Handelsblatt Magazin kostenlos als PDF downloaden – oder gedruckt mit dem Handelsblatt vom 6. Oktober 2017 am Kiosk erwerben.

„Das Iki war vom ersten Tag an voll“, erzählt Astrid Kahl-Schaban, die Chefin der konzerneigenen Restauranttochter mit 160 Mitarbeitern. Insgesamt stehen den 5.000 Mitarbeitern fünf Restaurants zur Verfügung. 27 Euro kostet das Vier-Gänge-Menü – nicht gerade billig. Doch in Wien sitzt das Geld für kulinarische Genüsse durchaus locker. Immerhin wird jedes Mittagessen mit knapp vier Euro von der Bank bezuschusst. Seit der Eröffnung steht das „Iki“ auch externen Besuchern zur Verfügung. Und die kommen gern – vor allem abends. „Mittags sind noch 90 Prozent unserer Gäste Mitarbeiter, abends haben wir bereits 80 Prozent externe Gäste“, sagt Kahl-Schaban. So wird selbst die Gastronomie der Erste Group zum Profitcenter.