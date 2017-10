Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ernährung und Bewegung im Büro kombinieren

Wie wichtig ein gutes Vorbild im Gesundheitsmanagement ist, weiß auch Joachim Schäfer, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf. Gerade für Deutschland sei Gesundheit im Job wichtig, weil sich die Arbeit immer stärker ins Büro verlagert. Mit der Folge, dass die Mitarbeiter immer mehr Zeit vor dem Computer verbringen.

Schäfer sitzt selbst viel, doch er zieht daraus Konsequenzen. Seine Mitarbeiter ermuntert er, an Schrittwettbewerben teilzunehmen. Er macht auch mit und liefert mitunter 6000 bis 8000 Schritte dazu, was an Messetagen besonders gut gelingt. Solche Aktionen sind aber nur ein Beispiel, wie Unternehmen das Gesundheitsbewusstsein fördern können.

Als Vorbild in der öffentlichen Verwaltung gelten die Finanzämter. Dort wurde in einem Pilotversuch bei neun Ämtern die Arbeit anders organisiert haben, so dass sie weniger stressig wurde. Für besonders anstrengende Bürgersprechstunden wurde die Mitarbeiterrotation eingeführt. Zudem gab es größere Entscheidungsspielräume für Routinetätigkeiten.

Ein weiteres Thema am Arbeitsplatz: Stress, Ängste und Depressionen: „Diese Probleme zeigen sich sehr unterschiedlich – schließlich fühlt sich jeder ab und zu gestresst, niedergeschlagen oder verunsichert“, sagt Hilde Lindlohr, Arbeits- und Allgemeinmedizinerin, Betriebsärztin der Uniklinik Köln.

Auf psychischen Stress reagiert der Körper oft mit Rücken- oder Bauchschmerzen, Schlafstörungen oder Erschöpfungszuständen. Je früher das ernstgenommen werde, desto günstiger seien die Therapiemöglichkeiten, so Betriebsärztin Lindlohr. Zuweilen reichten schon ein bis zwei Gespräche von 50 Minuten aus, um Probleme zu lösen.

Ein anderer Ansatz ist: Ernährung und Bewegung im Job zu kombinieren. Vor allem mittelständische Betriebe sollen dafür gewonnen werden. So waren 19 Unternehmen bei der Aktion „Food und Fit im Job“ dabei. Das Projektkonzept ist von dem Verein „5 am Tag“ in Zusammenarbeit mit dem Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) entwickelt worden.