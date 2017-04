Miniaturwelt mit Humor im Detail

Die Welt in klein Israel für Liliputaner: Besucher von Gulliver's Gate können ein Mini-Ich in der Ausstellung unterbringen. (Foto: AP)

Gulliver’s Gate ist von Vorgängern wie Madurodam in Den Haag, Mini-Israel und dem Miniatur Wunderland in Hamburg ebenso inspiriert wie von „Gullivers Reisen“, dem fantastischen Roman von Jonathan Swift. Der Autor aus dem 19. Jahrhundert würde sich wohl ebenso wundern wie sein Zeitgenosse Jules Verne. Zu ihrer Zeit war „Eine Reise um die Erde in 80 Tagen“ noch ein Abenteuer mit vielen Hindernissen – und es dauerte tatsächlich Monate, um die Welt zu erkunden. In New York geht das nun in deutlich weniger als einem Tag.

Im Ausstellungsraum am Times Square läuft man an berühmten Kirchen, Tempeln und Moscheen vorbei – und kann immer neue Details entdecken. Im Manhattan-Teil kauert ein winziger Spiderman an der Brooklyn Bridge, an einer Stelle hält ein Reiter den Verkehr auf, es gibt gleich mehrere Unfälle. Es ist also doch nicht alles eitel Sonnenschein in der Modelltraumwelt. Schließlich soll durchaus der Geist von New York durchscheinen. „Die Unfälle zeigen ja auch: In New York geht es trotz solcher Widrigkeiten weiter“, sagt eine der Mitarbeiterinnen, die auf der Ausstellungsfläche die Welt erklären.

Und warum liegt an einer U-Bahn-Haltestelle eine Frau am Boden? „Da findet wohl gerade ein Raub statt.“ So geht das in New York. Unterdessen schwingen auf einer lateinamerikanischen Brücke Demonstranten eine rote Fahne, ihnen gegenüber geht die Polizei in Stellung. Immer wieder taucht winzige Streetart auf, die in Großstädten in aller Welt abgeschaut wurde. Und die bunte Freistadt Christiania, selbst im Herzen Kopenhagens gelegen, darf gar Dänemark repräsentieren.

Diese Kleinigkeiten helfen auch dabei, die Besucher abzubremsen. Wer schon die ganze Welt in einem Bruchteil der Urlaubszeit sehen kann, möge sich Zeit dafür nehmen. Neuschwanstein liegt schließlich gleich hinter dem Brandenburger Tor, auch das Brüsseler Atomium kann man von dort sehen, und was ist das? Knapp einen halben Meter vom Teilchenbeschleuniger des Schweizer Kernforschungszentrums Cern reitet Don Quixote auf eine Windmühle zu – und dreht kurz darauf wehklagend eine Runde auf deren Flügeln.

Kleine Kästen vor den Ausstellungsflächen laden dazu ein, per Knopfdruck für Bewegung zu sorgen. Ein ganz eigener Humor zieht sich zudem durch Gulliver’s Gate. Von den Scharfschützen auf dem Weißen Haus unbemerkt macht sich der Weihnachtsmann an seinen berufsbedingten Einbruch. In Moskau trabt ein Bär über den Zebrastreifen, in London die Beatles. Die Besucher der Ausstellung können fast dasselbe tun.

Neben dem Eintrittsgeld haben sich Gazit und Partner noch einen Kniff ausgedacht, mit dem der Umsatz steigen soll: Gegen Gebühr dürfen sich Besucher in einen Ganzkörperscanner stellen, mit dessen Daten dann später ein 3D-Drucker eine etwa zwei Zentimeter große Miniatur ausspuckt – einen weiteren Bewohner von Gulliver’s Gate.

„Ich möchte gerne auf den Times Square“, verrät ein Mitarbeiter, der den Service bereits bei den Vorschauterminen genutzt hatte. Er machte seiner jetzigen Frau dort den Heiratsantrag und würde die Szene gern verewigen. Möglicherweise entdeckt man mitten im Miniatur-Manhattan demnächst also bei genauem Hinsehen einen winzigen Mann auf Knien.