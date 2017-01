Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mehrwert für treue Fans

Das Buch von Pamela Reif ist eine Art Table Book, es erscheint im Bastei Lübbe Verlag. Die Themen stammen allesamt aus dem Pam-Reich: Beauty, Fashion, Do-it-yourself.

Und wie geht’s weiter für die Fitness-Queen? „2017 möchte ich insgesamt einfach etwas davon wegkommen, nur eine ,Instagram Persönlichkeit‘ zu sein, mir also Standbeine aufbauen und natürlich meinen treuen Followern einen Mehrwert bieten“, sagt sie.

„Und wenn ich dann noch ein paar Monate in LA verbringen kann, bin ich dieses Jahr erst einmal wunschlos glücklich.“ Im vergangenen Jahr war sie erstmals für mehrere Wochen nach Los Angeles gereist, und hatte sich, wie sie sagt, von der ersten Minute an in der fremden Stadt wie zu Hause gefühlt. „Die positive Energie, die inspirierenden Menschen, das Wetter und diese ganzen atemberaubenden Sonnenuntergänge.“