Konkurrenzkampf der Fitness-Königinnen

Die Promi-Fitness-Programme soll für das Medienhaus ProSiebenSat.1 aber erst der Anfang sein, sagte 7NXT/Health-Chef Manuel Uhlitzsch im Interview mit dem Fachmagazin Horizont. Neben weiteren Sportkursen sind auch Angebote im Bereich Ernährung und Kochen, Selbsthilfe sowie Lifestyle-Coaching geplant, etwa digitale Tanzkurse.

Finanzieller Hintergrund solcher Aktivitäten sind zweistellige Wachstumsprognosen für den Fitness-Markt im Internet. Die Akteure bewegen sich in einer Branche, die im Jahr 2015 fast 26 Milliarden Dollar in den USA umsetzte. Zweitgrößter Markt ist Großbritannien mit gut sechs Milliarden Dollar.

Auf dem dritten Platz liegt bereits Deutschland mit rund 5,4 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr. Kein Wunder also, dass die Australierin Kayla Itsines ihr Fitness-Programm ganz intensiv auch in Deutschland und in deutscher Sprache vermarktet.

Der Konkurrenzkampf der Fitness-Königinnen dürfte durch die Newcomerin Pamela Reif nun richtig angeheizt werden - nicht nur preislich, sondern auch fachlich. Schließlich gehört eine gehörige Portion Spezialwissen dazu, um das Konzept seriös umzusetzen. Gerade bei Ernährungsempfehlungen müsse man sehr vorsichtig sein, sagt Reif-Manager Kastenholz.

Seine Klientin nutzt für ihr Start-up - wie Sophia Thiel auch - ihre eigene Entwicklung: von einem relativ untrainierten Teenager-Körper zu einer jungen Frau mit gestählten Muskeln. Ihr Online-Programm positioniere sich bewusst gegen andere Angebote im Markt.

„Pamstrong richtet sich gegen die leichten Versprechen, mit ein wenig Sport schnell abzunehmen und eine gute Figur zu bekommen“, sagt Manager Kastenholz. Seine Klientin erklärt es im Internet so: „Bei Pamstrong muss du bereit sein, deine Grenzen zu überschreiten - denn nur dann wirst du am Ende auch mit einem tollen Ergebnis belohnt!“