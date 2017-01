„Pamela Reif will unabhängig bleiben.“

Auch Pamela Reif zeigt ihre Vorher-Nachher-Fotos, doch der Vergleich ist bei weitem nicht so extrem wie bei Sophia Thiel. Und wie andere Promis in diesem Geschäft agiert sie multimedial: Etliche Videos wurden produziert, demnächst erscheint ein Buch und bald wird sie sicherlich auch Hunderte oder Tausende persönlich trainieren. Statt „Sweat with Kayla“ heißt es dann wohl „Stark mit Pam“.

Einige der Fitness-Promis agieren auch bereits mit Unternehmen aus der öffentlichen und der privaten Wirtschaft. So sind Krankenkassen geradezu natürliche Partner der neuen Fitness-Gurus, weil jedes gesunde Mitglied die eigenen Kosten senkt. Wenn außerdem noch ein TV-Sender mitmacht, ist umgehend für Reichweite gesorgt.

Pamela Reif ist noch zurückhaltend beim Thema Kooperationen. Ihr Ansatz verrät aber bereits gesundes unternehmerisches Denken. Die Einser-Abiturientin achtet auf Nachhaltigkeit und denkt offenbar langfristig. Dazu gehört auch, nicht zu viel zu verraten. Investitionskosten? Dazu sagen wir nichts, reagiert Manager Kastenholz auf die Frage.

Finanzierung? Da wird er schon gesprächiger. „Es ist eine Eigenproduktion mit eigener Gesellschaft, die von Pamela Reif und ihrem Umfeld aufgesetzt worden ist. Es ist kein Investor beteiligt, der eine Rendite sehen möchte“, sagt der Manager.

„Pamela Reif will unabhängig bleiben.“ Und setzt auf Menschen, die sie gut kennt: An ihrem neuen Fitness-Programm hat zum Beispiel ihr Bruder stark mitgearbeitet, unter anderem an der Produktion der zahlreichen Videos in dem Programm.

