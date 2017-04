Softdrinks: „Mengen an zu gesetztem Zucker sind oft enorm“

Eine detaillierte Beschreibung der Zuckergehalte in Fertignahrung wäre wichtig, stellen die Tester fest. Denn Zucker, der natürlich in Obst oder Milch vorkommt, gilt als unproblematisch. Der Zuckergehalt ist meistens nicht so hoch wie in industriellen Produkte. Zudem sättigen Ballaststoffe zusätzlich, und Nährstoffe wie Vitamine sorgen dafür, dass der Körper wichtige Zusatzstoffe bekommt.

Plastischer würde der Zuckerkonsum auch, wenn die Verbraucher die Mengenangaben auf den Verpackungen nicht pro 100 Gramm hätten, sondern schnell auf durchschnittliche Portionen umrechnen könnten. Die Stiftung Warentest wählt diesen Weg, indem sie die Zuckermengen pro Mahlzeit in Würfelzucker ausdrückt. Bei Flakes oder Müsli am Morgen sind das zum Beispiel 60 Gramm.

„Eine Zuckerbombe sind Kellog‘s Smacks mit 43 Prozent“, stellen die Tester fest. Frühstückt ein Grundschüler etwa 60 Gramm, habe er schon mehr Zucker intus, als ihm die WHO idealerweise maximal für den ganzen Tag empfiehlt. Mit anderen Cerealien wie Nestlé Cini Minis oder Nesquik Duo Vollkorn käme er auf fünf Würfel. Auch das sei viel.

Bei Joghurts sind 150 Gramm eine übliche Konsummenge. Viele Joghurts aus dem Supermarkt enthielten zugesetzten Zucker in Form von vier Würfeln. Gesüßt sind auch viele Fertigsoßen. Davon nimmt man aber in der Regel nur einen Löffel. Dennoch kommt da einiges zusammen, weil vor allem Barbecue-Soßen extrem stark gesüßt sind. Drei Würfel kommen hier zusammen – pro Löffel.

Bei Softdrinks trinken die Deutschen schnell mal einen halben Liter. „Die Mengen an zu gesetztem Zucker sind oft enorm“, urteilt die Stiftung Warentest. Das bedeutet bei Orangenlimos oder Cola umgerechnet bis zu 15 Würfel Zucker. Fast so viel stecke auch in einem halben Liter klassischen Eistees von Nestea und Lipton.

Wie entgeht man dem Zucker? Völlig geht das wohl nicht. Aber einige kleine Tipps hat die Stiftung dennoch auf Lager: Ein besserer Durstlöscher als Softdrinks sei Mineral- oder Trinkwasser. Fertigsoßen sollte man mit Tomaten oder Naturjoghurt strecken und Milchprodukte möglichst „natur“ essen. Zudem seien Haferflocken ein besseres Frühstück als Zuckerflocken – von wem auch immer.