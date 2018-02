 Studie: Schüler lernen auf Exkursionen besser

Eine Studie erforschte das Lernverhalten von Schülern auf Exkursionen und fand heraus: Außerhalb des Klassenraums lernt es sich besser.

Schüler lernen auf einer Exkursion oftmals mehr, als im Klassenraum. Das stellte eine Studie der Universität Mainz heraus. (Foto: dpa) Schule in Niedersachsen

Mainz/MünchenDie Erforschung von Pflanzen, Klima und Böden im Freien steigert die Motivation von Schülern in naturwissenschaftlichen Fächern. Bedeutend dabei seien Erfahrungen von Autonomie und Kompetenz sowie das Erleben guter sozialer Beziehungen, berichten Wissenschaftler der Universität Mainz und der Technischen Universität München (TUM) im Fachmagazin „Frontiers in Psychology“. Deswegen sei es sinnvoll, naturwissenschaftlichen Unterricht regelmäßig im Freien abzuhalten.

Für die Untersuchung nahmen rund 300 Schüler von weiterführenden Schulen an Exkursionen im Nationalpark Berchtesgaden in Bayern teil. Die Experimente im Freien wurden durch klassischen Unterricht im Klassenzimmer vorbereitet. Die Schüler erarbeiteten sich Wissen über Pflanzen, Wetter, Klima, Gletscher und Böden und wandten es draußen an.

Vor und nach dem Outdoor-Kurs füllten die Schüler einen Fragebogen aus, in dem sie Angaben zu ihrer Zufriedenheit und allgemeinen Motivation machten. Nach Beobachtungen von Erstautor Ulrich Dettweiler nehmen Schüler eine positivere Lernhaltung ein, wenn sie den Freiraum haben, über selbstständig organisierte Experimente zu lernen.

„Zwischen dem naturwissenschaftlichen Unterricht und Umweltbildung herrscht noch immer eine konzeptionelle Lücke“, sagte Dettweiler, der von der TUM an die Universität Stavanger in Norwegen gewechselt ist. Diese zu schließen und Schülerinnen und Schüler für die Naturwissenschaften zu gewinnen, sei ein Ziel des Projektes gewesen.

Perikles Simon, Leiter der Abteilung Sportmedizin, Rehabilitation und Prävention der Uni Mainz, sieht auch mögliche positive Effekte auf die physische und psychische Gesundheit der Kinder. „In den kommenden Jahren wollen wir genauer untersuchen, ob und wie Draußen-Unterricht Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit der Kinder gegen Stress nimmt.“