 Weltrekord im Fitness: Unternehmerin Sophia Thiel hüpft ihren Stress weg

FrankfurtWas ist das Kennzeichen einer aufstrebenden Unternehmerin? Wenig Zeit. So geht es Fitness-Superstar Sophia Thiel, die mit 22 Jahren bereits die Vorzeige-Frau der Fitness-Szene in Deutschland geworden ist. Groß geworden durch eigene, spektakuläre Abnehm-Erfolge sowie Bilder und Videos auf den sozialen Netzwerken, muss sie nun ihre Prominenz und ihre zahlreichen Aktivitäten managen.

Das war auch in Frankfurt auf dem ersten World Fitness Day so. Wo Sophia Thiel auftauchte, wurde sie sogleich von Fans umringt, die eine Umarmung oder ein Selfie haben wollten. Das war selbst im exklusiven Vip-Bereich der Commerzbank-Arena so. Zum Selbstverständnis der Fitness-Queen gehört es, auf alle diese Bitten einzugehen, mit einem Lächeln und ein paar netten Worten.

Der Zeitaufwand dafür ist jedoch so groß geworden, dass sie sich immer stärker abschirmen lässt und das Bad in der Menge vermeidet. Bei ihrem Weltrekord, dem bisher größten Gruppen-Workout, trat sie zum Beispiel um Punkt 18 Uhr auf die Bühne, spulte ihr Programm mit Nonstop-Anweisungen ab, verschwand dann aber auch schnell wieder.

Sophia Thiel: Sieben Motivations- und Ernährungstipps Traumfigur Fitness-Youtube-Star Sophia Thiel hat keine Lust auf Hungern, Verzicht und schlechte Laune. Ihre Tipps im Magazin „Shape“.

1. Sporttasche am Vorabend packen „Dann kannst du sie direkt nach der Arbeit mitnehmen. Oder wenn du ein Home-Workout machst: Yogamatte, Handtuch, Wasser, alles steht schon parat, dass kein Weg daran vorbeiführt.“

2. Sprüche sammeln „Motivationssprüche oder motivierende Bilder überall da aufhängen, wo du sie immer im Blick hast.“

3. Musik nutzen Sie empfiehlt motivationsgeladene Musik voller Power: „Damit du während des Trainings denkst: Jetzt muss ich was machen.“

4. Nicht hungern „Wer schlank sein will, darf sich nicht mit Hungern quälen! Essen ist wichtig, es macht glücklich und Appetit auf das Leben. Anstatt aus schlechtem Gewissen Mahlzeiten ausfallen zu lassen, sollten wir darauf achten, WAS wir zu uns nehmen.“

5. Fast Food verbannen „In den Kühlschrank gehören unverarbeitete, natürliche Lebensmittel. Die Basis bilden ungefähr 16 Zutaten, die ich immer im Haus habe. Damit bin ich rundum perfekt versorgt“, erklärt Sophia.

6. Ernährungsplan machen Zum Frühstück gibt's bei ihr unter anderem Hüttenkäse-Reiswaffeln, mittags Fit-Thai-Huhn und abends Power-Potatoes.

7. Smoothies … können sehr vielfältig sein - egal ob zum Frühstück, nach dem Workout oder zum Entgiften. „Die sind wirklich ideal, wenn ihr gesund und schnell etwas zubereiten wollt", erklärt der Fitness-Star.

Die Kommunikation mit den Fans läuft dann etwas distanzierter auf Instagram: „Ich kann nicht genug DANKE sagen an: das beste WFD-Team die coolste Bühnencrew und natürlich an alle die mitgemacht haben!“, schrieb sie da unter eine Serie von Bildern. „Ich werde diesen Tag niemals vergessen und ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr beim @worldfitnessday“.

20.400 Personen verteilten im Netz dafür ein Herz. Mehr als 130 Fans kommentierten das meistens euphorisch, einige sparten jedoch nicht mit Kritik: Weshalb sie sich so rar gemacht habe? Und auch Kritik an ihrer Figur taucht hin und wieder erneut auf. Das ist eine Diskussion, mit der Sophia Thiel in den letzten Wochen sehr offen umgegangen ist.

Am 5. Juli hatte sie geschrieben: „Klar wird man vor allem als öffentliche Person immer damit konfrontiert werden - du bist zu dick, zu dünn, zu muskulös, zu wenig Muskeln etc. Aber wozu das Ganze?“ Sie wisse, dass sie durch ihren Werdegang eine „Fitness-Vorbild-Rolle“ eingenommen habe. Die Folge sei: der Druck, „ja nichts falsches zu sagen/tun' bzw 'perfekt zu wirken“ steige enorm. Darüber öffentlich zu reden, ist auch eine Form der Stressbewältigung.