Einige der größten Skandale der Filmgeschichte

Auch einige der größten Skandale der Filmgeschichte fanden in Cannes statt. Im Jahr 1961 zog Luis Buñuel wegen angeblicher Gotteslästerung den Zorn der katholischen Kirche auf sich. In „Viridiana“ stellte der spanisch-mexikanische Regisseur die katholische Frömmigkeit und Moral infrage. In Spanien wurde der Film verboten und erst mehr als 15 Jahre später rehabilitiert. In Cannes wurde er mit einer Goldenen Palme ausgezeichnet.

Für einen der brisantesten Eklats sorgte Lars von Trier. Bei einer Pressekonferenz zu seinem Film „Melancholia“ erklärte der dänische Regisseur 2011, er sympathisiere „ein bisschen“ mit Hitler. Wegen seiner wirren Sympathiekundgebung für den Diktator wurde der für Provokationen und seinen schwarzen Humor bekannte Filmemacher von der Festivalleitung zur „Persona non grata“ erklärt.

Viel Film-Prominenz wird in den kommenden Tagen erwartet, darunter Stars wie erneut Nicole Kidman, Robert Pattinson, Fatih Akin und Diane Kruger. Zu den 19 Filmen, die im Wettbewerb um die Goldene Palme konkurrieren, zählen Werke von Fatih Akin und Michael Haneke.

Der Deutsche Akin zeigt den Thriller „Aus dem Nichts“ mit Diane Kruger, während der Österreicher Haneke das Drama „Happy End“ an den Prachtboulevard Croisette bringt. Haneke gewann bereits zwei Mal die Goldene Palme: für „Liebe“ und „Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte“.

Im Wettbewerb laufen außerdem Werke von Todd Haynes, François Ozon, Giorgos Lanthimos, Michel Hazanavicius und Hong Sang Soo. Mit Sofia Coppola, Naomi Kawase und Lynne Ramsay sind drei Filmemacherinnen vertreten.

Außer Konkurrenz und in Sondervorführungen stehen darüber hinaus Filme von Roman Polanski, Vanessa Redgrave und Kristen Stewart sowie Serienfortsetzungen von Jane Campion und David Lynch im Programm. In einer renommierten Nebenreihe zeigt die Deutsche Valeska Grisebach ihr Werk „Western“, das von Maren Ade mitproduziert wurde.

Freude und Tränen hingegen gehören in Cannes jedes Jahr dazu. Denn nur wenigen ist es vergönnt, die Croisette mit einer Goldenen Palme zu verlassen - diesmal verziert mit 167 Diamanten.