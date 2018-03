Academy Awards #MeToo wirkt stark auf die Oscar-Gala – und die Filmbranche

Seite 2 von 2: Frauen noch immer stark unterbezahlt

Die Oscar-Veranstalter hätten die Branchenkritik derweil gern unter Kontrolle. Im Vorfeld ließen sie verlauten, sie wollten den Zeitgeist innerhalb des Programms würdigen. Sie hoffen, dass sich dann in der Live-Sendung nicht jeder Einzelne dazu berufen fühlt, Gewalt und Diskriminierung in Hollywood zum Thema zu machen.

„Time's Up“ zumindest hält sich mit Aufrufen zurück, nachdem die Organisation bei den Golden Globes dafür gesorgt hatte, dass fast nur schwarze Kleider über den roten Teppich rauschten. Doch ob ungeplante Proteste bei den Oscars ausbleiben, hängt auch davon ab, wer die Trophäen gewinnt.

Meryl Streep etwa hatte sich im vergangenen Jahr bei den Golden Globes für einen Preis für ihr Lebenswerk mit einer Anti-Trump-Rede bedankt. Die prominente „Time's Up“-Spenderin hat bereits drei Oscars im Regal und ist nun – diesmal für die Hauptrolle in „Die Verlegerin“ – zum 21. Mal nominiert.

Der Imagegewinn einer Nominierung oder gar eines Oscars schaufelt Studios Extrageld in die Schatulle. Kinokartenverkäufe für den 13-fach nominierten „The Shape of Water“ etwa schossen in der Woche nach der Nominierung um 241 Prozent in die Höhe. Gerade eher unbekannte Filme, die die Aufmerksamkeit der Academy erregen, können sich über einen Umsatzschub freuen. Auch, wenn der französische Autorenfilm damit lange nicht an die Umsätze eines Hollywood-Blockbusters heranreicht.

Vor allem aber profitieren Schauspieler: Männliche Filmstars bekommen nach einem Oscar-Gewinn rund 81 Prozent mehr Gage, ergab eine wissenschaftliche Arbeit der Colgate-Universität. Frauen bringt die Trophäe demnach deutlich weniger Zugewinn. Ohnehin ist das Gehaltsgefälle in der Branche absurd. Während laut „Forbes“ Mark Wahlberg als bestbezahlter Schauspieler von Juni 2016 bis Juni 2017 rund 68 Millionen Dollar verdiente, kam Oscar-Gewinnerin Emma Stone im gleichen Zeitraum auf 26 Millionen Dollar – als bestbezahlte Frau. Meryl Streep kam demnach auf acht Millionen Dollar Salär. Nach der diesjährigen Verleihung wird sich zeigen, ob sie in diesem Punkt von #MeToo profitieren werden. Da wären sie aber nicht die Einzigen.

Unermüdlich betonen die Veranstalter der Preisverleihung, es sollen nicht politische Probleme, sondern die Filme im Vordergrund stehen. Tatsächlich gibt es im Rennen um die Kategorie „Bester Film“ dieses Jahr keinen klaren Favoriten. Die PR-Firmen schießen deshalb mit Kanonen: Sie platzieren Filmstars in Talkshows und bei vielfotografierten Partys, arrangieren Filmvorführungen und lancieren Storys – zuweilen auch Negativschlagzeilen über die Konkurrenz. Und die finden zu #MeToo-Zeiten möglicherweise mehr Gehör als vorher.

Hollywood zittert trotz Versicherung vor dem nächsten Skandal. Zwar gibt es auch Versicherungen gegen den Ausfall eines Regisseurs oder Filmstars, etwa in krankheitsbedingten Fällen oder nach plötzlichem Ableben. Aber davon hatte Ridley Scott nichts, als mehrere Männer Kevin Spacey vorwarfen, er habe sie als Minderjährige belästigt oder versucht, sie zu vergewaltigen, und der Schauspieler sich in ein Ablenkungsmanöver flüchtete.

Scott stampfte daraufhin kurz vor dem Start von „Alles Geld der Welt“ die Filmposter ein, strich alles, was mit Spacey gedreht worden war, und engagierte Christopher Plummer als Ersatz. Die Extrakosten, die das Magazin „Variety“ auf 10 Millionen Dollar schätzt, übernimmt keine Versicherung. Allerdings könnten die Mitglieder der Academy am Sonntag etwas springen lassen – sie haben Plummer für einen Nebenrollen-Oscar nominiert.