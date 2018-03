 Academy Awards: #MeToo wirkt stark auf die Oscar-Gala – und die Filmbranche

Vorwürfe von sexueller Gewalt und Missbrauch überschatten die Oscar-Verleihung. Hollywood ist jetzt auch wirtschaftlich um Beruhigung bemüht.

Schon gewettet? Buchmacher erwarten enges „Oscar-Rennen“

New YorkDer rote Teppich ist schon bereit. Doch bei der Oscar-Verleihung am Sonntag sehen Zuschauer nicht mehr nur Glamour, Gewinner und die Großaufnahme vom Gesicht der dauernominierten Meryl Streep. Nach dem im vergangenen Herbst bekanntgewordenen Skandal um Harvey Weinstein liegt die Aufmerksamkeit plötzlich auch auf den systematischen Verfehlungen und Exzessen Hollywoods.

Mehr als 80 Frauen, unter ihnen Schauspielerinnen wie Rose McGowan, Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow beschuldigen den mächtigen Produzenten der sexuellen Gewalt, Nötigung und Belästigung. Begleitet vom Hashtag #MeToo kamen weitere Skandale in der Film- und Medienbranche ans Licht und es entstand eine Bewegung. Kritik daran, dass Menschen ohne Leinwandpräsenz davon wenig haben, inspirierte Hollywood-Schauspielerinnen Anfang Januar zur „Time's Up“-Kampagne: Sie sammeln Millionen, die in Rechtshilfe für Opfer von Gewalt gegen Frauen fließen soll, die nicht im Rampenlicht stehen.

Daraufhin ist die Saison der großen Unterhaltungspreise bislang von politischen Reden, emotionalen Auftritten und Symbolen geprägt. Schwarze Kleider bei den Golden Globes, weiße Rosen bei den Grammys, und nun bangen die Oscar-Veranstalter um ihre Show. „Sie soll ja auch Werbung fürs Filmgeschäft sein“, appelliert etwa Jennifer Todd, eine der Produzentinnen der Gala. Das Problem ist, dass derzeit gerade besonders einige männliche Protagonisten der Branche alles andere als Werbung für sich und ihre Zunft machen.

Casey Affleck etwa hängt ein außergerichtlich geklärter Skandal um Verfehlungen gegen zwei Mitarbeiterinnen am Filmset von 2010 nach. Berichte darüber tauchten auf, als er 2017 für „Manchester By The Sea“ als bester Schauspieler nominiert worden war. Er gewann trotzdem. Traditionsgemäß sollte Affleck dieses Jahr den Oscar an die beste Schauspielerin überreichen, er sagte seinen Auftritt aber ohne Begründung ab. Ein Sprecher der Academy of Motion Picture Arts and Sciences begrüßte „die Entscheidung, das Hauptaugenmerk auf der Show und den tollen Leistungen des Jahres zu belassen“.

Wer die größten Chancen auf die goldene Statue hat Oscar-Verleihung 2018 1 von 20 Am 04. März wird US-Moderator Jimmy Kimmel im Dolby Theatre in Los Angeles die Gala zur 90. Verleihung der Oscars eröffnen. In insgesamt 24 Kategorien können sich zahlreiche kreative Köpfe die Hoffnung machen, mit dem wichtigsten Filmpreis der Welt ausgezeichnet zu werden. Folgend ein Überblick über die nominierten Filme und Persönlichkeiten in den interessantesten Kategorien – inklusive ihrer Gewinnchancen. Bester Film 2 von 20 In der „Königskategorie“ der Oscars sind folgende Filmwerke nominiert: - „Dunkirk“ (Deutscher Kinostart: 27. Juli 2017)

- „Die Verlegerin“ (Originaltitel: „The Post“, 22. Februar 2018)

- „Call Me By Your Name“ (01. März 2018)

- „Shape of Water - Das Flüstern des Wassers“ („The Shape of Water“, 15. Februar 2018)

- „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ (Bild, 25. Januar 2018)

- „Lady Bird“ (19. April 2018)

- „Get Out“ (04. Mai 2017)

- „Die dunkelste Stunde“ („Darkest Hour“, 18. Januar 2018)

- „Der seidene Faden“ („Phantom Thread“, 01. Februar 2018) Top-Favorit aus dem Ozean 3 von 20 Der Film des Abends wird aller Wahrscheinlichkeit nach „Shape of Water - Das Flüstern des Meeres“ von Regisseur Guillermo del Toro. Insgesamt dreizehn Nominierungen konnte der Fantasystreifen einheimsen – so viel wie kein anderer Film in diesem Jahr. Ein gutes Stück dahinter, aber immer noch mit guten Chancen stehen der Kriegsfilm „Dunkirk“ (insgesamt acht Nominierungen) und das Drama „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ (sieben Nominierungen) dar. Außergewöhnlich 4 von 20 Den Titel der „überraschendsten Nominierung“ hat gewiss schon jetzt „Get Out“ von Jordan Peele sicher. Einen Horrorfilm erblickte man in der wichtigsten Kategorie schon lange nicht mehr. Hinzu kommt, dass Peele afroamerikanischer Abstimmung ist – damit gehört er zu einer Gruppe von Regisseuren, die ebenfalls selten bedacht wird. Beste Regie 5 von 20 Die Nominierten in der Kategorie „Beste Regie“: - Christopher Nolan (Bild) für „Dunkirk“

- Guillermo del Toro für „Shape of Water - Flüstern des Meeres“

- Greta Gerwig für „Lady Bird“

- Jordan Peele für „Get Out“

- Paul Thomas Anderson für „Der seidene Faden“ Guillermo del Toro 6 von 20 Der gebürtige Mexikaner kann seine Dankesrede eigentlich schon fest einplanen. Der 53-Jährige gewann kurz vor der Oscar-Verleihung nicht nur den Golden Globe, sondern auch den Award der Directors Guild of America. Gerade die letzte Auszeichnung gilt als Oscar-Vorbote. So konnten immerhin 13 der letzten 14 DGA-Preisträger wenig später auch einen Oscar in der Kategorie „Beste Regie“ entgegennehmen. Frauenpower 7 von 20 Eine positive Überraschung ist zudem die Nominierung von Greta Gerwig. Frauen sind in der Kategorie eine Seltenheit. Gemeinsam mit dem afroamerikanischen Jordan Peele scheinen so die veralteten Rollenbilder auch bei den Academy Awards allmählich zu bröckeln – oder die Verantwortlichen setzen alles daran, die aktuelle #MeToo-Debatte oder das #OscarsSoWhite-Debakel von 2016 vergessen zu machen.

Einen Tag vor der Stimmabgabefrist für die Oscar-Nominierungen erschien im Januar in der „Los Angeles Times“ ein Bericht über James Franco, in dem ihm unter anderem sexuelle Ausbeutung vorgeworfen wird. Der Schauspieler, Regisseur und Produzent hatte für „The Disaster Artist“ bereits einen Golden Globe und einen Critics‘ Choice Award in der Tasche. Bei den Oscars ist der Film nun nur in der Kategorie „Bestes adaptiertes Drehbuch“ nominiert, die mit Franco keinerlei Berührungspunkte hat. Immerhin.

Die Weinstein Company hatte im vergangenen Jahr noch sechs Nominierungen für „Lion – Der lange Weg nach Hause“ im Rennen. Zur diesjährigen Verleihung steht das Filmstudio vor dem Ruin. Nicht nur der Täter persönlich, sondern auch die Firma, die er wegen der Anschuldigungen verlassen muss, wird mit Klagen überzogen. Höchstwahrscheinlich ist sie dagegen versichert.

„Unter den mittleren und großen Firmen in den USA gibt es fast keine, die nicht gegen Fehlverhalten versichert ist“, sagt Richard Betterley. Der Versicherungsberater beobachtet seit mehr als 25 Jahren den Markt für Spezialversicherungen und hat erst im Dezember die letzte Ausgabe seines „Betterley Reports“ veröffentlicht. Darin geht es um Employer Practice Liability Insurance (EPLI), eine Unternehmenshaftpflichtversicherung für Fehlverhalten Mitarbeitern gegenüber, die in den USA von gut 50 Versicherern angeboten wird.

Diese Art von Versicherung kam in den 1990er-Jahren auf, nachdem eine Anhörung vor dem US-Justizausschuss hohe Wellen geschlagen hatte: Dem für den Obersten Gerichtshof nominierten Clarence Thomas warf seine frühere Mitarbeiterin Anita Hill sexuelle Belästigung vor. Eine EPLI umfasst aber nicht nur sexuelle Belästigung, sondern beispielsweise auch Diskriminierung oder Vergeltungsmaßnahmen gegen diejenigen, die sich gegen Übergriffe wehren.

#MeToo und Time's Up erweisen sich laut Betterley für die Versicherer als zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite können sie mit steigender Nachfrage rechnen, auf der anderen Seite aber auch mit mehr Versicherungsansprüchen.

„Die Branche ist besorgt, unternimmt aber noch nichts“, sagt Betterley mit Blick auf seine letzte Umfrage unter US-Versicherern. Seiner Einschätzung nach werden früher oder später Versicherungssummen sinken und Beiträge und Eigenbeteiligungen steigen. Einige Versicherer setzen voraus, dass Versicherte Maßnahmen wie Trainings in der Unternehmenskultur verankern, auch spezielle Selbstbehalte für Fälle von sexueller Belästigung seien im Gespräch.

Zudem könnten Versicherungen auf bestimmte Branchen sensibel reagieren. „Auf keinen Fall wird man die Unterhaltungsbranche einfach so versichern, oder die Model-Branche, die fürchterliche Probleme mit sexuellen Übergriffen hat“, so Betterley. Er sieht aber auch Gewinner der Situation: Neben Anwälten machen auch Anbieter von Schulungen zur Prävention sexueller Belästigung gute Geschäfte.